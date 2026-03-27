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Maltempo, allerta meteo gialla domani 28 marzo per temporali: le regioni colpite

Sull’Italia ancora i residui effetti dell’intenso fronte perturbato che sta attraversando il nostro Paese. La Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, sabato 28 marzo 2026, una nuova allerta meteo gialla per temporali su sei regioni.
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A cura di Antonio Palma
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Ancora maltempo e freddo sul centro sud dell’Italia a causa degli ultimi effetti dell’intenso fronte perturbato che sta attraversando il nostro Paese da nord a sud. La Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, sabato 28 marzo2026, una nuova allerta meteo gialla per temporali su sei regioni: Abruzzo, Calabria, Marche, Molise, Puglia e Sicilia.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Nelle prossime ore, infatti, l’area depressionaria presente sull’Adriatico, anche se in lento allontanamento verso i Balcani con conseguente miglioramento del tempo al nord, continuerà a richiamare correnti fredde da Nord che porteranno ancora temporali e nevicate su tutte le regioni adriatiche e il sud dell’Italia per tutta la prima parte del weekend delle Palme. Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato dunque per domani, sabato 28 marzo, una allerta meteo gialla per temporali su territorio di Marche, Abruzzo, Moline, Molise e Puglia e una allerta di ordinaria criticità per rischio idraulico sull’estremo nordest della Sicilia e l’estremo sud ovest della Calabria. Ecco il bollettino delle allerte meteo Idro per domani.

  • ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:
    Calabria: Versante Tirrenico Meridionale
    Marche: Marc-2, Marc-6, Marc-4
    Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie
  • ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:
    Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro
    Calabria: Versante Tirrenico Meridionale
    Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea
    Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica
    Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie
  • ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:
    Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro
    Calabria: Versante Tirrenico Meridionale
    Marche: Marc-5, Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-4, Marc-3
    Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea
    Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica
    Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie
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Temporali sul Centro Sud ma migliora al nord, le previsioni meteo di sabato

Le previsioni meteo per domani indicano tempo soleggiato al Nord e sulle regioni tirreniche del centro al mattino mentre piogge e temporali interesseranno tutto il settore adriatico e il sud con nevicate sugli Appennini intorno ai 700 metri e vento forte. Dal pomeriggio tempo in miglioramento sul medio Adriatico mentre al contrario le nubi saranno in aumento all’estremo Nord-Ovest per l’arrivo di una nuova perturbazione. Temperature minime in diminuzione al nord mentre sono in aumento sul resto del paese. Temperature massime invece in generale aumento su tutto il settore peninsulare e sulle isole maggiori.

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