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La pallavolista Jessica Francisconi morta a 31 anni dopo sintomi di virus intestinale: disposta l’autopsia

Jessica Francisconi, 31 anni, muore in due giorni dopo sintomi da virus. Inutili i soccorsi: è morta per arresto cardiaco. Nelle prossime ore verrà eseguita l’autopsia.
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A cura di Maria Neve Iervolino
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Jessica Francisconi, 31 anni
Jessica Francisconi, 31 anni

Sembrava un banale virus intestinale, invece in soli due giorni ha causato la morte a soli 31 anni di Jessica Francisconi, storica pallavolista di Ravenna che per dieci anni ha militato nei campionati di serie C e D diventando un riferimento per tutta la comunità sportiva.

La donna è morta venerdì dopo aver accusato per alcuni giorni dei sintomi gastrointestinali. Le sue condizioni sono andate rapidamente peggiorando da quando aveva accusato i primi malesseri nella giornata di mercoledì, fino al sopraggiungere di sintomi respiratori che l'hanno indotta a contattare il pronto soccorso.

Come ricostruisce Il Resto del Carlino, il venerdì, una volta giunto a casa della giovane, il personale del servizio di emergenza l'ha trovato già in condizioni disperate. Hanno provato lungamente a rianimarla ma non c'è stato nulla da fare: Francisconi è morta per arresto cardiaco dopo un'ora di tentativi.

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Adesso, sarà l'autopsia a stabilire cosa abbia causato un decesso tanto repentino in una donna giovane che aveva fatto dello sport la sua ragione di vita.

Chi era la pallavolista Jessica Francisconi

Francisconi era originaria di Savarna, nel Ravennate. Condivideva la vita con il compagno e allenatore Stefano Rambelli, insieme avevano una bambina di soli 7 anni. La coppia condivideva il grande amore per lo sport che, nel corso dei dieci anni di militanza, aveva portato Francisconi nei campionati di serie C e D. In particolare, con i Portuali nel 2023 era riuscita ad aggiudicarsi la promozione proprio con il compagno in veste di allenatore.

Nel 2025 aveva lasciato la pallavolo per provare l'avventura del padel, e anche qui la giovane donna si era distinta per l'impegno e la grande professionalità nell'affrontare la nuova sfida sportiva. Saranno gli accertamenti medico-scientifici a stabilire le cause della morte.

L'addio del compagno: "Mi manchi Dada"

Intanto, la comunità del Ravennate si sta stringendo attorno alla famiglia di Jessica. Sui social in queste ore sono arrivati moltissimi messaggi di cordoglio. Il compagno Stefano, condividendo un post con un articolo dedicato a lei scrive: "Mi manchi Dada".

Anche nei gruppi cittadini sono arrivati moltissimi messaggi di affetto e commiato: "Una giovane vita spezzata, mi dispiace tantissimo.. Sentite condoglianze alla famigli". . Molti sono sorpresi dalla giovane età di Jessica, e dal decesso apparentemente inspiegabile: "È ancora difficile da credere e poi così all'improvviso…".

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