Veronica Zanette morta a 26 anni, l’autopsia esclude decesso per cause naturali: attesi esami tossicologici

La 26enne Veronica Zanette, deceduta in casa di un’amica, non sarebbe morta per cause naturali. È quanto emergerebbe dall’autopsia eseguita sul corpo della giovane. Attesi gli esiti degli esami tossicologici disposti per fare luce sull’accaduto.

Veronica Zanette.

La morte di Veronica Zanette, la 26enne di Auronzo deceduta venerdì 15 maggio dopo essersi sentita male nell'abitazione di un'amica, a Vigo di Cadore, non sarebbe avvenuta per cause naturali.

È quanto sarebbe emerso dall'autopsia eseguita ieri, lunedì 18 maggio, sul corpo della ragazza dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli. Stando a quanto riporta Il Gazzettino, sono stati acquisiti tessuti e liquidi biologici per indagini tossicologiche e istologiche.

L'obiettivo degli inquirenti è di rintracciare, attraverso gli esami, l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti nel sangue e chiarire se il decesso sia avvenuto per overdose. A indagare sull'accaduto è la Procura della Repubblica di Belluno che ha aperto un fascicolo a carico d'ignoti.

Le ipotesi di reato sono omicidio colposo e morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, in riferimento alla normativa sulle sostanze stupefacenti prevista dal Dpr 309/90. Stando a quanto è stato ricostruito nei giorni scorsi, la ragazza è morta nell'abitazione di un'amica della madre nella mattinata di venerdì 15 maggio, intorno alle 11.

La donna che la ospitava ha trovato la giovane priva di sensi e ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto è intervenuto subito il 118 con l'ambulanza. Ma, nonostante i tentativi di rianimazione degli operatori del Suem, non si è potuto fare altro che constatarne il decesso, la ragazza era già morta.

Insieme ai sanitari sono sopraggiunti anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi utili alla ricostruzione dell'accaduto. Inoltre, hanno avviato indagini sulle ultime ore della 26enne e sulle sue frequentazioni.

La vicenda ha profondamente colpito le comunità del Cadore, dove Veronica Zanette era molto conosciuta. Zanette si era trasferita da poco tempo nella frazione di Pelos a Vigo. Precedentemente, aveva vissuto nella sua città del Bellunese, distante pochi chilometri.

Una volta conclusi gli accertamenti verrà rilasciato il nulla osta per la sepoltura cella ragazza, permettendo così alla comunità di Auronzo di dare l’ultimo saluto alla giovane, descritta come una ragazza solare e appassionata di fotografia.