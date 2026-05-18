Belluno, Veronica Zanette muore improvvisamente in casa a 26 anni: la Procura indaga per omicidio colposo

Veronica Zanette

È morta a 26 anni in circostanze misteriose la 26enne Veronica Zanette. Adesso la Procura di Belluno ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni contro ignoti allo scopo di fare luce sulla vicenda. Cruciale saranno i risultati dell'autopsia eseguita oggi, i cui risultati saranno diffusi nelle prossime settimane.

La giovane originaria di Auronzo di Cadore era ospite a casa di un'amica della madre a Vigo di Cadore quando la mattina di venerdì 15 maggio ha accusato un malore per poi morire poco dopo. Secondo le ricostruzioni, Zanette avrebbe perso i sensi intorno alle ore 11, quando si è accasciata a terra senza più rinvenire.

Quando l'amica della madre l'ha trovata priva di sensi ha contattato immediatamente i soccorsi, ma una volta giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Inutile anche l'attivazione dell'elisoccorso.

Subito dopo il personale del 118 sono giunte le Forze dell'ordine per ricostruire le ultime ore della ragazza e risalire alle cause di una morte apparentemente inspiegabile. Al vaglio le frequentazioni e le abitudini della giovane che fino a poche settimane prima della morte aveva lavorato come cameriera ed era appassionata di fotografia.

Il fascicolo aperto dalla sostituta procuratrice Marta Tollardo secondo Il Gazettino riporta le ipotesi di omicidio colposo e morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, in relazione al Testo unico stupefacenti “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”. Sarà l'autopsia eseguita dal medico legale incaricato dalla Procura, Antonello Cirnelli, a chiarire le cause della morte della 26enne. L'esame si è svolto oggi ma la relazione dell'esperto sarà presentata solo nelle prossime settimane. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella del malore improvviso, la cui natura però deve ancora essere accertata.

Per il momento non è ancora stato disposto il nullaosta alla sepoltura, la comunità di Auronzo di Cadore dovrà quindi attendere ancora prima di dare l'ultimo addio alla 26enne. I funerali infatti sono stati posticipati per permettere lo svolgimento delle indagini.

Zanette si era trasferita da poco tempo nella frazione di Pelos a Vigo di Cadore, ospite in casa di un'amica di famiglia. Precedentemente, aveva vissuto nella sua città del Bellunese, distante pochi chilometri.