Muore a 35 anni dopo una cena di pesce al ristorante: Procura di Verona apre inchiesta per omicidio colposo

La Procura di Verona ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo e vendita di sostanze alimentari non genuine in relazione alla morte di A.B., un cittadino tedesco di 35 anni deceduto lo scorso 26 aprile dopo una cena in un ristorante sul Lago di Garda.

Una vacanza sulle sponde del lago di Garda trasformata in dramma. La Procura di Verona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e vendita di sostanze alimentari non genuine in seguito al decesso di A.B., un cittadino tedesco di 35 anni morto lo scorso 26 aprile dopo una cena in un ristorante della zona. L'inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Carlo Boranga, mira a stabilire se esista un nesso di causalità tra i piatti consumati nel locale e il malore fulminante che ha stroncato il giovane padre di famiglia.

Il fulcro dell'attività investigativa si è spostato questa mattina nelle sale del Policlinico di Borgo Roma. La dottoressa Giovanna Del Balzo, dell'Azienda Ospedaliera, ha ricevuto l'incarico di eseguire l'esame autoptico per accertare la presenza di tossine o batteri riconducibili a un’intossicazione alimentare da cibo alterato.

All'esame partecipano anche i consulenti tecnici nominati dalla difesa del ristoratore, rappresentata dall'avvocato Alberto Lorusso: il patologo Davide Mulone e la dottoressa Rachele Turrini. L'indagine è scattata dopo la segnalazione del medico della guardia medica, intervenuto nell'abitazione dove la vittima alloggiava e testimone di una sintomatologia violenta e inarrestabile.

A spingere gli inquirenti ad approfondire la vicenda è la dinamica dei fatti avvenuti quella sera. Secondo quanto ricostruito, infatti, sia la vittima che il padre avevano optato per portate a base di pesce, ed entrambi hanno accusato gravi malori nelle ore successive. La madre, la moglie e i due figli piccoli (di uno e tre anni) non hanno riportato alcun disturbo. Un dettaglio che restringe il campo delle indagini proprio sugli ingredienti specifici consumati dai due uomini. Mentre il padre è riuscito a superare la fase critica, per il trentacinquenne – descritto come un uomo in ottima salute e senza patologie pregresse – ogni tentativo di soccorso è risultato vano.

L'inchiesta dovrà ora chiarire se il decesso sia stato causato da una partita di pesce avariato o da una conservazione non idonea degli alimenti.