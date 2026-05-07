Attualità
video suggerito
video suggerito

Muore a 35 anni dopo una cena di pesce al ristorante: Procura di Verona apre inchiesta per omicidio colposo

La Procura di Verona ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo e vendita di sostanze alimentari non genuine in relazione alla morte di A.B., un cittadino tedesco di 35 anni deceduto lo scorso 26 aprile dopo una cena in un ristorante sul Lago di Garda.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Una vacanza sulle sponde del lago di Garda trasformata in dramma. La Procura di Verona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e vendita di sostanze alimentari non genuine in seguito al decesso di A.B., un cittadino tedesco di 35 anni morto lo scorso 26 aprile dopo una cena in un ristorante della zona. L'inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Carlo Boranga, mira a stabilire se esista un nesso di causalità tra i piatti consumati nel locale e il malore fulminante che ha stroncato il giovane padre di famiglia.

Il fulcro dell'attività investigativa si è spostato questa mattina nelle sale del Policlinico di Borgo Roma. La dottoressa Giovanna Del Balzo, dell'Azienda Ospedaliera, ha ricevuto l'incarico di eseguire l'esame autoptico per accertare la presenza di tossine o batteri riconducibili a un’intossicazione alimentare da cibo alterato.

All'esame partecipano anche i consulenti tecnici nominati dalla difesa del ristoratore, rappresentata dall'avvocato Alberto Lorusso: il patologo Davide Mulone e la dottoressa Rachele Turrini. L'indagine è scattata dopo la segnalazione del medico della guardia medica, intervenuto nell'abitazione dove la vittima alloggiava e testimone di una sintomatologia violenta e inarrestabile.

Leggi anche
Mamma di 24 anni morta dopo il parto a Firenze, 12 sanitari indagati per omicidio colposo: disposta l'autopsia

A spingere gli inquirenti ad approfondire la vicenda è la dinamica dei fatti avvenuti quella sera. Secondo quanto ricostruito, infatti, sia la vittima che il padre avevano optato per portate a base di pesce, ed entrambi hanno accusato gravi malori nelle ore successive. La madre, la moglie e i due figli piccoli (di uno e tre anni) non hanno riportato alcun disturbo. Un dettaglio che restringe il campo delle indagini proprio sugli ingredienti specifici consumati dai due uomini. Mentre il padre è riuscito a superare la fase critica, per il trentacinquenne – descritto come un uomo in ottima salute e senza patologie pregresse – ogni tentativo di soccorso è risultato vano.

L'inchiesta dovrà ora chiarire se il decesso sia stato causato da una partita di pesce avariato o da una conservazione non idonea degli alimenti.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
delitto
garlasco
Garlasco, gli indizi contro Sempio. L'avvocato di Marco Poggi: "L'audio non è una confessione"
Garlasco, l’analisi del penalista sulla mossa dei pm: “Spiazzante, hanno costretto Sempio a scoprirsi”
Dal martello sparito alla casa della nonna raggiunta dopo l’omicidio di Chiara Poggi: le ultime accuse a Sempio
Garlasco, pm svelano il movente di Sempio: intercettato nel 2025 parla dei video e del rifiuto di Chiara Poggi
"Stasi e Sempio, due strade parallele": l’avvocata parla del processo di revisione su Garlasco
Sempio si sottoporrà a una consulenza personologica: “Sarà un esame diretto, utile per la difesa”
Cosa ci dicono della personalità di Sempio i post del forum Italian Seduction: da soli non fanno di lui un assassino Margherita Carlini
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views