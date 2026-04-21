Muore dopo una cena in pizzeria con la moglie: esclusa l’intossicazione, ancora sconosciuta la causa del decesso

Per mesi si è indagato per capire cosa sia successo all'uomo di 56 anni morto lo scorso 22 marzo dopo una cena in una pizzeria nel quartiere di Molassana a Genova. Da ogni analisi dei carabinieri dei Nas non è emersa nessuna contaminazione sugli alimenti mangiati dalla vittima al ristorante. I sospetti erano nati anche perché la moglie dopo la pizza si era sentita male, ma senza gravi conseguenze. La Procura aveva subito aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti.

Nei mesi scorsi i militari avevano già rilevato la corretta conservazione degli alimenti a cominciare dal prosciutto cotto che guarniva la pizza consumata dal cinquantaseienne e su cui si erano concentrati i sospetti degli investigatori. Nessun dubbio su possibili intossicazioni dunque, come spiegano gli accertamenti affidati all'istituto zooprofilattico di Savona e consegnati al pm Federico Panichi. Non solo, anche l'autopsia ha escluso la presenza di infezioni riconducibili a un'intossicazione alimentare.

Così come in questi mesi è stata esclusa una patologia cardiaca, confermando quanto aveva detto agli investigatori la moglie sulle condizioni di salute del marito. Ora tutte le analisi ed gli esami sono risultati negativi.

Non si sa cosa abbia provocato il decesso dell'uomo ma dopo gli accertamenti del caso sta per cadere l'accusa di omicidio colposo. La Procura infatti nei prossimi giorni potrà chiedere l'archiviazione del fascicolo.