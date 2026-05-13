“Mamma, svegliati”: la scoperta della figlia piccola, Barbara morta a 45 anni: disposta autopsia ad Ascoli 

Barbara Formica, 45 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa ad Ascoli Piceno. A dare l’allarme è stata la figlia di 11 anni, che ha provato a svegliarla, dopo che che il marito era uscito per andare a lavorare. Secondo le prime ipotesi, la donna sarebbe stata colpita da un malore improvviso durante la notte.

Barbara Formica

Sarà l’autopsia a chiarire con esattezza cosa abbia provocato la morte di Barbara Formica, la donna di 45 anni trovata senza vita ieri mattina nella sua abitazione nel quartiere di Porta Romana, ad Ascoli Piceno.

Conosciuta da amici e conoscenti con il soprannome di “Bibby”, viveva in una traversa di corso Mazzini, nei pressi di piazza San Tommaso. Madre di due figli di 14 e 11 anni, aveva festeggiato il compleanno appena pochi giorni fa, lo scorso 4 maggio. In passato aveva lavorato come barista a Marino del Tronto, attività che l’aveva resa molto conosciuta anche fuori dal quartiere.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il dramma si sarebbe consumato durante la notte. Il marito era già uscito di casa per andare al lavoro quando la figlia più piccola ha provato a svegliare la madre, accorgendosi però che non dava segni di risposta. La ragazzina ha quindi dato subito l’allarme.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. I primi accertamenti avrebbero infatti stabilito che il decesso risaliva a diverse ore prima, motivo per cui non sarebbe stato necessario eseguire manovre di rianimazione.

L’ipotesi al momento più accreditata è quella di un malore improvviso, forse un infarto, che avrebbe colpito la 45enne nel sonno. Saranno però gli esami medico-legali disposti dalla magistratura a stabilire le cause precise della morte.

La notizia si è diffusa rapidamente in città, suscitando dolore e incredulità tra amici, vicini di casa e conoscenti. In molti, in queste ore, la ricordano come una donna solare, molto legata alla famiglia e particolarmente presente nella vita dei figli.