Iran, la guerra in diretta: Teheran minaccia: “Se attaccati uranio al 90%”, Trump: “Chi dice che sta vincendo è un traditore”

Mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, l’Iran minaccia di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. "Una delle opzioni in caso di nuovo attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, livello idoneo per l'arma nucleare. Ne discuteremo in Parlamento”, ha detto il portavoce della commissione per la sicurezza nazionale Ebrahim Rezaei. Intanto il baricentro della diplomazia internazionale si sposta a Pechino per il viaggio del presidente statunitense Donald Trump, che nel frattempo torna ad attaccare i media: “Chi dice che l’Iran sta vincendo è un traditore”. "Quando le ‘fake News' affermano che il nemico iraniano sta avendo la meglio, militarmente, contro di noi, si tratta di un atto di virtuale Tradimento, data l'assoluta falsità — e persino l'assurdità — di tale dichiarazione", così in un post su Truth in cui accusa quei media "di favorire e spalleggiare il nemico!" "Tutto ciò che ottengono è infondere nell'Iran una falsa speranza, laddove non dovrebbe essercene alcuna. Si tratta di codardi americani che fanno il tifo contro il nostro Paese", ha attaccato ancora.