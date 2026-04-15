Iran, la guerra in diretta: Trump: “Colloqui potrebbero riprendere nei prossimi giorni, conflitto sta per finire”

Il vicepresidente statunitense JD Vance ha parlato delle oltre 20 ore di negoziati con l'Iran durante le quali ha guidato la delegazione americana. Ha detto che Trump "non vuole concludere un piccolo accordo. Vuole concludere un grande affare". "Questo è lo scambio che sta proponendo", ha detto Vance riferendosi al presidente, che sta dicendo all'Iran: "Se vi impegnate a rinunciare alle armi nucleari, faremo prosperare l'Iran". "Lo renderemo economicamente prospero e inviteremo il popolo iraniano a entrare nell'economia mondiale come non è mai accaduto in tutta la mia vita", ha aggiunto.