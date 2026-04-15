Iran, la guerra in diretta: Trump: “Colloqui potrebbero riprendere nei prossimi giorni, conflitto sta per finire”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 15 aprile in tempo reale. Usa e Iran verso nuovi colloqui. Il presidente Trump: "Potrebbero riprendere nei prossimi due giorni ma stiamo pensando a un altro luogo che non sia il Pakistan". Per il tycoon "la guerra è quasi finita". Cina in campo con 4 punti per la pace. Colloqui "costruttivi" tra Israele e Libano a Washington sulla tregua: sì all'avvio di negoziati diretti, da stabilire data e luogo. Intanto il governo italiano ha deciso di sospendere il rinnovo automatico del memorandum con lo Stato ebraico per la collaborazione nella difesa.
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JD Vance: Trump "vuole un grande affare, non un piccolo accordo"
Il vicepresidente statunitense JD Vance ha parlato delle oltre 20 ore di negoziati con l'Iran durante le quali ha guidato la delegazione americana. Ha detto che Trump "non vuole concludere un piccolo accordo. Vuole concludere un grande affare". "Questo è lo scambio che sta proponendo", ha detto Vance riferendosi al presidente, che sta dicendo all'Iran: "Se vi impegnate a rinunciare alle armi nucleari, faremo prosperare l'Iran". "Lo renderemo economicamente prospero e inviteremo il popolo iraniano a entrare nell'economia mondiale come non è mai accaduto in tutta la mia vita", ha aggiunto.
Financial Times: "Satellite spia cinese per attacchi contro basi Usa"
Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc) ha utilizzato un satellite di fabbricazione cinese per coordinare attacchi di precisione contro basi aeree americane in Medio Oriente e infrastrutture civili. Lo rivela il Financial Times, sottolineando che i Pasdaran hanno compiuto un importante passo avanti nelle sue capacità di attacco regionale, impiegando segretamente un satellite spia di Pechino per orchestrare attacchi contro installazioni militari statunitensi nel conflitto in corso. Il satellite, identificato come TEE-01B, sarebbe stato trasferito alla Forza Aerospaziale dell'Irgc attraverso un sofisticato schema di "consegna in orbita" dopo il suo lancio avvenuto alla fine del 2024 dal suolo cinese.
Iran: Centcom, blocco navale completamento attuato in 36 ore
Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha affermato che il blocco navale contro l'Iran è stato "completamente attuato" entro 36 ore dal suo avvio. Lo si legge in un post su X che cita il capo Brad Cooper. Le forze armate Usa hanno assicurato di aver bloccato completamente gli scambi commerciali via mare tra l'Iran e altri Paesi attraverso un blocco navale, dichiarando di aver raggiunto la "superiorità marittima" in Medio Oriente.
La petroliera cinese Rich Starry torna nello Stretto di Hormuz
La petroliera Rich Starry, di proprietà della società cinese Shangai Xuanrun Shipping, con bandiera del Malawi e soggetta a sanzioni statunitensi, è tornata nello Stretto di Hormuz dopo aver lasciato il Golfo il giorno precedente, non essendo riuscita a superare il blocco imposto dagli Stati Uniti alle navi che fanno scalo nei porti iraniani. Lo riporta Reuters, citando i dati di monitoraggio marittimo. "Durante le prime 24 ore, nessuna nave è riuscita a superare il blocco statunitense", ha dichiarato il Comando Centrale degli Stati Uniti, aggiungendo che sei navi hanno ottemperato alle direttive delle forze statunitensi di invertire la rotta per rientrare in un porto iraniano. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato il blocco domenica, dopo che i colloqui del fine settimana a Islamabad tra Stati Uniti e Iran non hanno portato a un accordo.
Borsa: Hong Kong in rialzo, Hang Seng +1,10%
Andamento positivo in mattinata per la Borsa di Hong Kong. L'indice di riferimento Hang Seng guadagna l'1,10% a 26.157,10 punti, sostenuto da acquisti diffusi.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 15 aprile 2026
Usa e Iran vanno verso nuovi colloqui. Il presidente Trump, secondo cui “la guerra sta per finire”, dice che nei prossimi due giorni potrebbero riprendere i negoziati ma che stanno pensando a un luogo diverso dal Pakistan. Ieri il duro attacco del presidente americano alla premier Meloni. Cina in campo con 4 punti per la pace, mentre vengono definiti ”costruttivi" i colloqui tra Israele e Libano a Washington sulla tregua.