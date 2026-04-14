Come funziona il blocco degli Usa nello Stretto di Hormuz: “Intercetteremo le navi da e per i porti iraniani”

Il blocco navale Usa nello Stretto di Hormuz è entrato in vigore: navi da e per l’Iran saranno soggette a “intercettazioni e cattura”. Consentito il passaggio di spedizioni umanitarie, di forniture mediche e di altri beni essenziali, previa ispezione.