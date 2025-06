video suggerito

Dove si trova il Labirinto di Arnaldo Pomodoro a Milano e cosa significa l'opera dello scultore La scomparsa dello scultore Arnaldo Pomodoro nelle scorse ore ha riacceso le luci su una delle sue opere più importanti: il Labirinto di Pomodoro, nei sotterranei milanesi. Ecco dove si trova e il significato dell'opera.

A cura di Vincenzo Nasto

Labirinto del Pomodoro, via Sito Ufficiale

Dopo la scomparsa dello scultore Arnaldo Pomodoro nelle scorse ore, all'età di 99 anni, una delle sue opere più famose è al centro di una riscoperta del pubblico. Stiamo parlando del Labirinto del Pomodoro: si tratta di un progetto nato nel 1995 e completato nel 2011 a Milano. Inizialmente nato sotto il titolo di Ingresso nel labirinto, si tratta di un'installazione ambientale che invita lo spettatore a un "viaggio nella materia e nel tempo". Proprio l'autore descrisse l'ingresso come "un invito nei meandri di un percorso, dove il tempo è trasformato in spazio e lo spazio in tempo". Il labirinto si ispira all'Epopea di Gilgamesh, il primo grande poema epico della storia umana, risalente addirittura al 2000 a.C.: a Pomodoro avevano commissionato una scenografia per una messa in scena del poema, che non è poi mai stata concretizzata. All'ingresso c'è un portale girevole a dare il benvenuto.

Labirinto del Pomodoro, via Sito Ufficiale

Dove si trova il Labirinto di Arnaldo Pomodoro

Il Labirinto di Arnaldo Pomodoro si trova in Via Solari 35, a Milano, nascosto nei sotterranei dell’ex officina Riva-Calzoni, oggi sede milanese della Maison Fendi. È uno spazio intimo di circa 170 metri quadrati, che si snoda come un ingresso nel cuore della città. Dopo anni di chiusura al pubblico, il Labirinto ha finalmente riaperto le sue porte lo scorso 20 marzo proprio grazie al lavoro della Fondazione Arnaldo Pomodoro, restituendo ai visitatori un luogo sospeso tra arte e memoria industriale.

Labirinto del Pomodoro, via Sito Ufficiale

Il significato del Labirinto di Pomodoro: la spiegazione

Il Labirinto di Pomodoro, iniziato nel 1995 e completato nel 2011, è un'installazione immersiva nei sotterranei della città meneghina. In essa sono presenti forme e materiali che richiamano a civiltà scomparsa, in particolare l'Epopea di Gilgamesh che il tema che ha ispirato l'intero progetto. Nel Labirinto non si troveranno le celebri sfere dell'artista, ma le loro strutture interne: pareti, incisioni, tunnel e stanze evocano l’essenza esistenziale del progetto. Un processo che incorpora in sé mito, materia, tempo e introspezione.

Come visitare l'opera di Arnaldo Pomodoro

L'accesso all'opera è disponibile solo tramite visite guidate con prenotazione obbligatoria: i biglietti sono disponibili sul sito della Fondazione Pomodoro. L'apertura al pubblico è avvenuta, di nuovo, dallo scorso 20 marzo 2025 con tour da 45-60 minuti.