Con Lorenzo e Gard, Amici 25 cambia direzione: meno ballad e più nuovo pop italiano

La scelta di Lorenzo e Gard di cambiare registro musicale per l’ultimo round di inediti, rispettivamente con “Dimmelo tu” e “Dimmi che mi vuoi”, riflette anche l’osservazione dei due concorrenti al nu-pop italiano.

Gard e Lorenzo, Amici 25

Mancano cinque settimane alla fine di Amici 25 e l'eliminazione di Caterina, preceduta da Valentina e Plasma la scorsa settimana, riduce e non poco la classe di canto di quest'edizione. Un processo che sarebbe potuto avvenire con qualche settimana di ritardo e che, tranne qualche eccezione come Riccardo, vede tra i superstiti i concorrenti che hanno maggiormente convinto per ciò che hanno proposto negli ultimi mesi. Anzi, osservando l'ultima puntata del Serale, gli inediti proposti da Lorenzo e Gard aprono finalmente una finestra nu-pop, dopo mesi di ballad che avevano restituito una sensazione d'apatia, confermata anche dai numeri in streaming.

Il calo in streaming e lo sguardo al nu-pop italiano

Non per forza l'accoglienza del pubblico in streaming determina il successo di un brano o meno, all'interno di una competizione come Amici che negli ultimi anni ha vissuto un calo fisiologico dopo le edizioni 20, 21 e 22, fin troppo straripanti. E in questo senso, il nuovo round di inediti ha proposto due sfumature diverse per Lorenzo e Gard, che si sono affacciati a una proposta pop che ripercorre le orme di artisti come Tommaso Paradiso e i Pinguini Tattici Nucleari. Una formula che in "Dimmelo tu" di Lorenzo spoglia i suoi brani della componente ballad, eliminando anche il piano e spalancando le porte a un ritornello vivace, corale.

Lorenzo mette da parte le ballad e si lancia in un ritornello corale in "Dimmelo tu"

Proprio su Lorenzo gravano, come sottolinea lui stesso in puntata, alcune narrazioni che lo ingabbiano proprio nelle ballad. La causa è anche in una serie di scelte nelle cover che proseguono fin dalla partecipazione al talent antagonista, X Factor 2024. Lo sforzo di scrollarsi di dosso quella polverosa veste lo si è notato anche nella quarta puntata del Serale con l'esibizione di "Tu vuo' fa l'americano" di Renato Carosone, una versione ammiccante che ha lasciato comunque qualche dubbio. E se osserviamo anche dove si sta dirigendo parte del pop mainstream, con i ritornelloni aperti (basti pensare a Olly), non è difficile osservare la strategia di Lorenzo in questa fase finale del programma.

Leggi anche Amici 25, il talento autoriale di Plasma messo alla prova da assegnazioni complicate

Anche perché, tra le prassi del programma, un po' diluite nel tempo, l'ultimo inedito prima della fine della trasmissione è stato spesso un brano che si affacciava alla stagione estiva. Con la propria chiave di lettura, artiste come Angelina Mango, Sarah Toscano e Antonia hanno raccolto la sfida scegliendo rispettivamente canzoni come "Ci pensiamo domani", "Sexy Magica" e "Relax". In questo senso, Gard, con "Dimmi che mi vuoi", sembra aver trovato una formula ancora più recente, che si appoggia su una struttura elettro-pop, scardinando un po' le accuse che lo descrivevano come un interprete non proprio contemporaneo.

La cassa dritta per Gard in "Dimmi che mi vuoi", dopo le accuse per interpretazioni non contemporanee

Il brano, prodotto e co-scritto con Fulvio Masini, sembra tornare al principio, alla pubblicazione di "Inferno". I due brani hanno in comune l'uso di synth e cassa dritta, ma condividono anche il racconto, una fotografia struggente di una delusione d'amore. Soprattutto in "Dimmi che mi vuoi", Gard utilizza un immaginario di antitesi e distanze spaziali per raccontare la propria fragilità in una relazione, senza però tradire la natura ritmata del brano. In questo senso, si notano delle somiglianze con il registro musicale del disco d'esordio di Blanco, "Blu Celeste", un senso di urgenza nella sua esposizione che sarebbe potuto diventare uno degli elementi da approfondire nel suo percorso ad Amici.

Proprio in questo senso, le due versioni di Lorenzo e Gard, a cui potremmo aggiungere anche la linea folk-rock tracciata da Elena con "A parte" (scritto per lei da Amara), sono un'ottima notizia per il programma. Non solo per la capacità di variare il registro musicale, allontanandosi anche per poco dal territorio inflazionato delle ballad. Tutto questo restituisce anche una forma, abbastanza primordiale, di identità musicale e riconoscibilità da parte di un pubblico generalista che potrebbe agevolare il post-Amici per i concorrenti in gara.