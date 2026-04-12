Serale di Amici 25, chi è l’eliminato della quarta puntata

Nella quarta puntata del Serale di Amici 25, in onda sabato 11 aprile su Canale 5, c’è stata una sola eliminazione. Al ballottaggio erano arrivati Caterina, Alex e Alessio: chi è l’allievo che ha dovuto lasciare per sempre la scuola e le prime parole dopo il verdetto annunciato da Maria De Filippi.

Caterina Lumina è l'eliminata della quarta puntata del Serale di Amici 25, in onda sabato 11 aprile su Canale 5. Come noto dalle anticipazioni diffuse negli scorsi giorni, l'allieva della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano era finita al ballottaggio con Alessio Di Ponzio e Alex Canu. La sua è stata l'unica eliminazione.

Caterina Lumina è l’eliminata dell'11 aprile

Caterina Lumina ha perso la sfida al ballottaggio finale contro Alessio e Alex. Ad aprire le danze era stato Alessio, che si era esibito sulle note di "90 minuti" insieme a Samu Segreto. Successivamente ha danzato Alex con la sua performance su "Arrogante", mentre Caterina si era giocata il tutto per tutto puntando sulle emozioni del classico "Take my breath away". Arrivati in casetta, Maria De Filippi ha rivelato il verdetto dei giudici. "Entrare qua dentro è stato un regalo incredibile, il fuori mi spaventa ma sono certa che continuerò a fare musica e spero che questo sia un nuovo inizio", le parole della ragazza dopo l'eliminazione.

Cosa è successo nella quarta puntata del Serale di Amici

La puntata di sabato 11 aprile si è aperta con il dominio della squadra Zerbi-Cele, che ha trionfato nella prima manche contro il team Pettinelli-Emanuel Lo, grazie anche alla vittoria di Nicola nel guanto di sfida contro Alessio. La situazione si è ribaltata nella seconda frazione, dove Lorella Cuccarini e Veronica Peparini hanno avuto la meglio, trascinate da una superlativa Angie (che ha ricevuto numerosi apprezzamenti, soprattutto da Gigi D'Alessio). Proprio durante queste sfide non sono mancati i colpi bassi: Zerbi e Celentano hanno proiettato in studio l'immagine di due lupe travestite da pecore bionde per punzecchiare le colleghe rivali. Spazio anche ai momenti comici, con Rudy Zerbi che ha provato a rompere un uovo sulla testa di Anna Pettinelli durante il gioco Password, condotto da Alessandro Cattelan.