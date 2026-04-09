Serale Amici 25, anticipazioni quarta puntata 11 aprile: chi è stato eliminato, ospiti e giudici

Sabato 11 aprile andrà in onda la quarta puntata del Serale di Amici 25. L'appuntamento è dalle ore 21.30 su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. In giuria Amadeus, Cristiano Malgioglio, Gigi D'Alessio ed Elena D'Amario. Di seguito le anticipazioni su chi è stato eliminato, quali saranno le sfide e gli ospiti attesi in studio. Annunciati già Orietta Berti e Pierpaolo Spollon. Le anticipazioni del quarto appuntamento, registrato giovedì 9 aprile, diffuse da SuperGuida Tv. Attenzione spoiler.

Chi è stato eliminato: spoiler terza puntata

Stando alle anticipazioni diffuse da SuperGuida Tv, non è ancora noto chi sarà eliminato, perché l'annuncio viene dato in casetta e non in trasmissione, ma a giocarsi la permanenza nel talent show sono Alessio, Caterina e Alex. I due ballerini si sono esibiti, rispettivamente, sulle noti di 90 minuti e di Arrogante. Mentre la cantante si è esibita in una versione di Take my breath away. Toccherà aspettare la puntata di sabato per conoscere il nome di chi dovrà lasciare il programma.

Le tre manche

La prima manche della quarta puntata del Serale di Amici vede sfidarsi gli Zerbi-Cele contro la squadra di Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Al ballottaggio sono finiti Gard e Alessio, a perdere è quest'ultimo che è a rischio eliminazione. Nella seconda manche gli Zerbi-Cele sfidano le Cucca-Pepa, a vincere saranno le seconde. Al ballottaggio andranno Caterina, Emiliano ed Elena, ma a rischio eliminazione sarà Caterina. Nell'ultima manche, la terza, si sfidano ancora le squadre protagoniste della seconda manche, ma stavolta vincono gli Zerbi-Cele.

Gli ospiti e la giuria

Anche nella quarta puntata del Serale la giuria sarà composta da Cristiano Malgioglio, Amadeus, Elena D'Amario e Gigi D'Alessio. Ospite musicale J-Ax, che canterà il brano sanremese Italia Starter Pack. In studio ci saranno anche Orietta Berti e Pierpaolo Spollon, come reso noto negli scorsi giorni sugli account social del talent. Spazio anche alla comicità, con l'arrivo di Vincenzo Comunale, stand up comedian napoletano, già volto di Zelig.