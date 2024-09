video suggerito

Il significato di ‘L’infanzia difficile di un benestante’: cosa c’è dietro il dissing tra Fedez e Tony Effe Il significato di “L’infanzia difficile di un benestante”, la canzone di Fedez pubblicata ieri sera che svela il motivo per il quale è finita l’amicizia con Tony Effe. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gaia Martino

266 CONDIVISIONI condividi chiudi

Con la canzone L'infanzia difficile di un benestante Fedez ha sciolto ogni dubbio sui motivi per il quale non va più d'accordo con Tony Effe. Tutto era partito con un botta e risposta social, ma ieri sera il rapper ha deciso di togliere ogni sassolino dalla scarpa raccontando in un nuovo brano – registrato in studio davanti alla presenza di Taylor Mega, ex fidanzata di Tony Effe – tutto ciò che lo ha spinto a "dissare" il collega. Dai messaggi non graditi all'ex moglie Chiara Ferragni agli insulti razziali, passando per la presunta "spedizione punitiva" contro Iovino sino alle presunte bugie sul suo "passato in strada".

Dai messaggi a Chiara Ferragni agli insulti razzisti: tutti i riferimenti nella canzone di Fedez

Fedez ha iniziato la sua canzone rappando e imitando il modo di parlare di Tony Effe – "Sei proprio carino, un tipo da Cioè. Ti arrabbierai a guardare ‘sto video. E alla fine dirai solo "tipo, cioè" (Ti-Tipo, cioè). Quindi tipo, fa diventare tipo?. Boh, capito? Così, tipo" – prima di accusarlo di essere "crackomane" al quale ha "fatto da balia" per tre anni. Poi il riferimento ai presunti messaggi che inviava all'ex moglie: "Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi, quelli come te io li chiamo infami". Prima delle vacanze estive, in effetti, si vociferò di un presunto flirt tra Tony Effe e Chiara Ferragni, poi smentito dal rapper che chiarì: "Lei è solo un'amica". Il testo prosegue con il riferimento a quando la Dark Polo Gang, gruppo di cui Tony Effe faceva parte, nel 2016 lanciò insulti razzisti contro Bello Figo: "Insulti razziali, poi palco con Ghali?" rappa Fedez.

Il testo, poi, continua – "Tony, Tony, mi fai i dispetti. Mhm, che c***o ti aspetti? Hai passato più tempo a farti la ceretta, che a farti Vittoria Ceretti" – e fa riferimento alla breve storia di Tony Effe con la modella oggi impegnata con Di Caprio. Fedez, poi, torna sulle presunte dipendenze del collega – "Ti fai di c**a, non sei affamato. A me l'appetito è appena tornato. Sei troppo f**o, sei palestrato. Ma quando parli sei Luca Giurato (Ahahah)" – e sul rapporto con Chiara Biasi (amica, tra l'altro, di Chiara Ferragni): "Con Chiara Biasi a farti di k**a. Parlate di gossip, vi fate la piega. Le hai raccontato chi ti manteneva?". Entra poi in ballo Taylor Mega, ex fidanzata di Tony Effe – "Eri tu la mia b***h, non Taylor Mega" – prima del riferimento alle dichiarazioni sulla paghetta di 150 euro a settimana di Tony Effe che disse "Per me troppo pochi". "Io vengo dalla m***a, true story. Tu giochi a fare il gangsta, Toy Story (…) Una storia di strada davvero intrigante. L'infanzia difficile di un benestante (Ahahah)".

"Andavi a calcetto con Damante nel ruolo di infame", il riferimento all'ex di Giulia De Lellis

Il testo prosegue con i versi in cui cita Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne nonché ex fidanzato storico di Giulia De Lellis, oggi impegnata con Tony Effe: "Andavi a calcetto insieme a Damante. Nel ruolo di infame, non di attaccante". Fedez rappando cita anche "una gang di personal trainer" e per molti il riferimento è alla "spedizione punitiva" contro Cristiano Iovino. "Una gang di personal trainer. All'appello ve ne manca uno. Hai chiamato gli amici per farmi la festa. Ma poi sotto casa non c'era nessuno". Poi il finale che rimanda alla sua bevanda Boem, quella "dissata" dal collega romano: "In fondo mi fai tenerezza. Sei un ragazzino insicuro. Red Bull ti ha messo le ali. Fedez ti ha messo una Boem su per il c**o".