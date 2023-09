Vita privata di Vittoria Ceretti: l’ex marito Matteo Milleri, Tony Effe e Leonardo DiCaprio Vittoria Ceretti è la modella 25enne che sembra essere la nuova fiamma di Leonardo DiCaprio. Da tre anni era sposata con il deejay Matteo Milleri, con il quale non è chiaro se il matrimonio sia finito o meno. In passato è rimbalzata sulle pagine delle cronache rosa anche per la sua storia con Tony Effe della Dark Polo Gang.

A cura di Ilaria Costabile

Vittoria Ceretti è la top model, classe 1998, che sarebbe la presunta nuova fidanzata di Leonardo DiCaprio. Il divo è noto che abbia una vera e propria passione per le modelle, tanto che era stato avvistato di recente con Gigi Hadid. Dopo alcune foto che li ritraggono insieme, pare che non ci siano molti dubbi. Per circa tre anni, accanto alla modella c'è stato il deejay Matteo Milleri, con il quale si è sposata in gran segreto, in passato era stata legata anche ad un componente della Dark Polo Gang.

La storia tra Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio dopo l'ex Matteo Milleri

Le prime foto di Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio, beccati tra le strade di Santa Barbara, risalgono allo scorso agosto, quando i due camminavano l'uno accanto all'altra intenti a mangiare un gelato. A distanza di qualche settimana, però, arriva la conferma che tra i due non ci sia solo un'amicizia, ma qualcosa di più. In un locale ad Ibiza i due vengono beccati in atteggiamenti teneri, sguardi languidi e un bacio a concludere il quadro.

Chi è Matteo Milleri, l'ex marito di Vittoria Ceretti

Matteo Milleri e Vittoria Ceretti, fonte Instagram

Matteo Milleri è di origini americane e si è trasferito in Italia, precisamente a Milano, per studiare ingegneria del suono e durante questi primi anni nel capoluogo lombardo ritrova una sua vecchia conoscenza, Carmine Karm Conte, con cui è nato il progetto dei Tale of Us che porta avanti con successo ancora oggi. Gli ambienti milanesi e il lavoro che porta anche lui in giro per il mondo, gli hanno permesso di incontrare la bella Vittoria, con la quale è stato un vero colpo di fulmine, tanto da decidere che dovesse diventare sua moglie.

Il matrimonio e il presunto divorzio con l'ex marito

Matteo Milleri e Vittoria Ceretti il giorno del matrimonio, fonte Instagram

Le nozze sono avvenute come anticipato nel più totale segreto nel giugno 2020, nella località Es Cubelles di Ibiza. A divulgare la notizia di questo bellissimo, quanto inaspettato evento, era stata proprio la top model che aveva pubblicato sul suo profilo Instagram i romantici scatti insieme al suo Matteo. La modella aveva dedicato al deejay un bellissimo messaggio, pubblicando lo scatto di una vacanza insieme in montagna e scrivendo:

Amore della mia vita, fai sì che tutto ciò che facciamo insieme diventi estremamente divertente, mi spingi a diventare migliore ogni giorno, a partire dalle piccole cose, mi fai ridere quando ho voglia di piangere e mi dai l'energia per andare avanti quando ho voglia di mollare. Sei onesto, sei l'uomo più puro che abbia mai incontrato, intelligente, così stimolante.. Non riesco a credere quanto sono fortunata a stare con te.

Qualcosa tra i due deve essere cambiata. Dopo la paparazzata con Leonardo Di Caprio, sembra ormai chiaro che tra i due la storia sia finita. L'ultimo post insieme risale ad inizio anno, quando non sembrava ci fossero segnali di crisi. Non è ancora chiaro, però, se i due si siano semplicemente lasciati o abbiano divorziato, dal momento che nessuno dei due ha comunicato nulla a riguardo.

Il flirt con Tony Effe

Vittoria Ceretti e Tony Effe

Prima del matrimonio con Milleri, la modella era balzata sulle pagine delle cronache rosa per la sua liaison con Tony Effe, uno dei membri della Dark Polo Gang nonché storico flirt di Taylor Mega, con il quale aveva troncato la relazione non molto tempo prima di incontrare il suo futuro sposo, con il quale ha trascorso anche le lunghe settimane della quarantena.