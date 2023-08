Leonardo DiCaprio beccato con la nuova fidanzata, è la modella italiana Vittoria Ceretti Leonardo DiCaprio è stato beccato a Santa Barbara in compagnia di un’altra giovanissima modella. Si tratta dell’italiana Vittoria Ceretti, il cui matrimonio con il deejay Matteo Milleri, sembra essere giunto al capolinea.

A cura di Ilaria Costabile

Il fatto che Leonardo DiCaprio si accompagni a delle modelle, piuttosto giovani, ormai non è più una novità, per cui dopo l'ultimo avvistamento con Gigi Hadid negli Hamptons, adesso il divo è stato visto con una nuova fiamma. Stavolta si tratta di un'italiana, ovvero Vittoria Ceretti.

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti insieme

A diffondere le foto che li ritraggono insieme a Santa Barbara è la testata Page Six. L'attore e la modella sono stati beccati a Los Angeles, mentre lui in abbigliamento sportivo, con il volto coperto da una mascherina chirurgica in stoffa, tiene tra le mani un ice coffee, mentre lei è intenta a mangiare un gelato. Una passeggiata, nulla di più stando a questi primi scatti, ma prima d'ora i due non erano mai stati visti insieme e non è da escludere, quindi, che possa esserci in atto una frequentazione e che non si tratti di una semplice amicizia. D'altronde Ceretti corrisponderebbe perfettamente ai canoni di DiCaprio, essendo una modella, tra le più apprezzate nel settore e avendo appena 25 anni.

Vittoria Ceretti e il matrimonio con Matteo Milleri

Sebbene sia giovanissima, Vittoria Ceretti ha alle spalle un matrimonio. Tre anni fa, infatti, si era sposata con il deejay Matteo Milleri. L'ultima foto che li ritrae insieme è dello scorso gennaio, durante un viaggio in Colombia, eppure in questi mesi non c'è mai stato l'annuncio di una separazione o qualcosa che potesse far pensare ad un allontanamento. I due si sono sposati ad Ibiza, nel 2020, in gran segreto, pubblicando solo dopo qualche settimana, le foto di quel giorno, in cui la coppia viveva lontano dal clamore mediatico un momento così intimo e importante. Nel 2021, poi, lei è stata una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo e anche lì, non vi erano segnali che la sua storia d'amore con il noto dj fosse giunta al capolinea.