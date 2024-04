video suggerito

Serale di Amici 2024, chi sarà eliminato nella sesta puntata? I concorrenti al ballottaggio Gli eliminati provvisori della sesta puntata del serale di Amici 2024 sono il cantante Holden, la ballerina Sofia Cagnetti e la cantante Martina Giovannini.

A cura di Daniela Seclì

Sabato 27 aprile, in onda su Canale5 la sesta puntata di Amici. Chi sarà eliminato e dovrà lasciare il talent di Maria De Filippi? Per scoprire il verdetto occorrerà attendere la fine della lunga diretta. Intanto le anticipazioni hanno svelato i tre eliminati provvisori, che dovranno affrontare il ballottaggio che porterà all'eliminazione. A rischio il cantante Holden, la ballerina Sofia Cagnetti e la cantante Martina Giovannini.

Holden è il primo eliminato provvisorio

Nella prima manche si sono sfidate le squadre capitanate da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo e da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Ad avere la peggio è stato il team di Zerbi e Celentano. Così, Holden, Marisol Castellanos e Dustin Taylor sono andati al ballottaggio. La prima a salvarsi è stata Marisol, seguita da Dustin. Holden è andato al ballottaggio finale.

Sofia e Martina sono gli eliminati provvisori della puntata del 27 aprile

Dopo la seconda e la terza manche sono andate all'eliminazione provvisoria rispettivamente Sofia Cagnetti e Martina Giovannini, che si sono unite a Holden. Quest'ultimo è stato il primo a salvarsi. Sofia e Martina, invece, apprenderanno il responso in casetta. Una di loro dovrà lasciare il talent di Maria De Filippi.

Cosa è successo nella puntata del 27 aprile 2024

Nella puntata del serale di Amici trasmessa il 27 aprile, non sono mancati i battibecchi come quello tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano. In studio tanti ospiti. L'attore turco Can Yaman ha presentato l'attesissima seconda stagione di Viola come il mare, fiction in cui interpreta l'ispettore capo di polizia Francesco Demir accanto a Francesca Chillemi. Rocco Hunt, poi, ha cantato il brano Musica Italiana. Il momento comico è stato affidato a Francesco Cicchella che ha interpretato Geolier, con un piccolo colpo di scena. L'artista è intervenuto in collegamento e ha commentato l'imitazione.