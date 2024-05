Serale di Amici 2024, chi sarà eliminato nella settima puntata

video suggerito

La settima puntata del serale di Amici 2024 ha visto come al solito gli scontri diretti che hanno portato prima alla definizione degli eliminati provvisori, infine all'eliminato definitivo della settima puntata. La competizione tra i talenti della scuola di Maria De Filippi hanno delineato chi potrebbe rischiare l'uscita dal programma.

Martina è la prima eliminata provvisoria

Nella prima manche della serata, Martina ha affrontato uno dei duelli più attesi, ma non è riuscito a convincere completamente i giudici e il pubblico. La sua performance non ha colpito nel segno come nelle puntate precedenti, portandolo così a diventare la prima eliminata provvisoria della serata. Martina per tutta la prima manche è stata sulla bocca dei giudici, protagonisti anche in uno scontro che si è avuto tra Cristiano Malgioglio e Anna Pettinelli, che ha cercato fino alla fine di difendere la sua allieva.

Dustin e Mida sono gli eliminati provvisori della puntata del 4 maggio

La serata prosegue con l'eliminazione provvisoria di Dustin che raggiunge Martina. Successivamente all'eliminazione finale ci va Mida, dopo una sfida con Sarah.

Cosa è successo nella puntata del 4 maggio 2024

È stata una puntata molto scoppiettante, soprattutto sul piano dei battibecchi e delle bizze. In questo senso, Anna Pettinelli vince sicuramente la ‘palma d'oro', il premio di migliore in campo. Dopo la prima sfida tra Martina e Mida, con Malgioglio che fa i complimenti a Martina ma vota Mida, Anna Pettinelli si ribella. Sfida definitiva tra Martina e Sarah e Martina prima eliminata. Holden non ha preparato il guanto di sfida e ha voluto polemizzare con il fatto che lui, producendo tutto da solo, tutti i giorni va a dormire alle 6 del mattino. Questa cosa, però, ha indispettito Lorella Cuccarini: "Stai dicendo che lavori solo tu?" e la stessa Maria De Filippi. Dustin secondo eliminato provvisorio che perde la sfida con Marisol e Holden. Mida è stato il terzo eliminato dopo una sfida contro Sarah. La prima sfida salva Justin. La sfida per l'eliminazione finale è tra Mida e Martina.