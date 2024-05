video suggerito

Anna Pettinelli contro Cristiano Malgioglio: “Sono stufa di sentire che Martina è brava e poi dai punti agli altri” Lite tra Anna Pettinelli e Cristiano Malgioglio: “Sono stufa di vedere che dici che Martina è brava e poi non le dai mai un punto”. Lui: “Ogni volta che parlo con te, mi vengono le arterie!”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel corso della settima puntata di Amici, Anna Pettinelli ha attaccato duramente Cristiano Malgioglio che continua a riempire di complimenti Martina per dare sempre punti agli altri in tutti gli scontri. I soliti salamelecchi del cantautore hanno infastidito duramente la coach che dopo aver visto l'ennesima assegnazione contraria alla sua allieva, è scesa in sua difesa: "Sono un po' stuferella di sentire dire che è brava e poi assegni i punti agli altri".

La lite tra Cristiano Malgioglio e Anna Pettinelli

Cristiano Malgioglio, dopo la sfida tra Mida (della squadra di Lorella Cuccarini) e Martina, ha detto di entrambi: "Martina ha una voce possente, chiara, grintosa, un'estensione incredibile, una vera cantante. Mida, ti ho ascoltato e mi sono rispecchiato in questa canzone per il semplice fatto che volevo fare questo lavoro e mia madre non credeva in me. Questo lavoro è molto difficile, ma con i sacrifici si arriva ovunque. Ho rivisto quanto ho sofferto e il mio punto va a Mida". La serata è rovente per Anna che attacca Cristiano Malgioglio che si difende alla solita maniera: "Io sono il giudice e decido io. Sono abbastanza mortificato del fatto che tu dici che io ho il fumo degli occhi. Ti ringrazio, ma non c'è bisogno di tutto questo. Ogni volta che parlo con te, mi vengono le arterie!".

Anna Pettinelli si scontra anche con gli altri giudici

Anche nella manche successiva, Cristiano Malgioglio e Anna Pettinelli si scontrano pesantemente. Anna Pettinelli affronta anche gli altri giudici. Sembra chiaro che Martina sia a rischio eliminazione, come d'altronde hanno detto le anticipazioni. Questa strategia di Anna Pettinelli, di chiedere attenzioni nel giudicare è un sintomo chiaro del fatto che è consapevole che Martina possa abbandonare proprio questa sera il programma e la scuola di Amici.