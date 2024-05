video suggerito

Anticipazioni Serale Amici, puntata del 4 maggio: gli allievi al ballottaggio finale e gli ospiti Le anticipazioni del settimo appuntamento con il Serale di Amici 23: quali allievi sono finiti al ballottaggio finale, a rischio eliminazione, e gli ospiti della puntata del 4 maggio 2024. Attenzione spoiler.

A cura di Gaia Martino

Questo pomeriggio di giovedì 2 maggio è stata registrata la prossima puntata del Serale di Amici che andrà in onda sabato 4 maggio 2024, in prima serata su Canale5. Prosegue la sfida tra gli allievi rimasti in gara, Mida, Sarah, Petit, Holden, Martina, Dustin e Marisol: nel settimo appuntamento un nuovo concorrente dovrà interrompere il suo percorso nella scuola del talent show a pochi passi dalla finale in programma per sabato 18 maggio. Ecco le anticipazioni fornite da Vicolodellenews.it: attenzione spoiler.

Le anticipazioni del Serale di Amici di sabato 4 maggio

Il cerchio si stringe e anche nella nuova puntata del Serale di Amici un allievo sarà eliminato. Stando alle anticipazioni fornite da Vicolodellenews.it, al ballottaggio finale sarebbero finiti due cantanti, precisamente Mida e Martina. Uno dei due sarebbe stato costretto ad abbandonare la casetta del talent show, ma i telespettatori scopriranno di chi si tratta solo al termine della puntata di sabato sera. Con loro, a rischio eliminazione, era finito anche Dustin, ma il ballerino si sarebbe salvato per primo.

La prima manche avrebbe visto i CuccaLo contro i Todarelli, la sfida si sarebbe conclusa con la sconfitta di Martina. La seconda manche sarebbe proseguita con i CuccaLo contro i ZerbiCele e si sarebbe conclusa con la sconfitta di Dustin. La terza manche avrebbe visto ancora i CuccaLo contro i ZerbiCele e Mida avrebbe avuto la peggio. Finiti al ballottaggio Mida, Martina e Dustin, sarebbero finiti a rischio eliminazione soltanto i due cantanti. Durante la puntata, Mida avrebbe vinto "a tavolino" il guanto di sfida contro Holden perché quest'ultimo non si sarebbe preparato per la sfida. Il suo atteggiamento avrebbe fatto innervosire Lorella Cuccarini che lo avrebbe sgridato.

Gli ospiti della settima puntata

Tra gli ospiti della settima puntata del Serale di Amici di Maria de Filippi un'ex allieva, oggi celebre cantante: Emma. Le anticipazioni rivelano che oltre alla pop star italiana, in studio ci sarà anche Enrico Brignano, scrive Superguidatv.