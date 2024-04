video suggerito

Serale Amici 24, le date della semifinale e della finale: quando andranno in onda Svelate le date della semifinale e della finale di Amici 2024. La penultima puntata andrà in onda sabato 12 maggio, mentre la puntata conclusiva è prevista per domenica 18 maggio, sempre in prima serata su Canale 5. Un cambio di giorno deciso eccezionalmente per lasciare spazio alla finale dell’Eurovision 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Amici 2024 è sempre più vicino a eleggere il vincitore di questa edizione. Sette sono gli allievi ancora in gara: i ballerini Dustin e Marisol, i cantanti Mida, Petit, Sarah, Holden e Martina. Sofia Cagnetti è stata l'eliminata dell'ultima puntata del 27 aprile, mentre Mida ha brillato nel guanto di sfida contro Petit. Alla finale mancano ancora tre puntate in totale. La prossima è prevista per sabato 4 maggio e nel frattempo sono state svelate le date della semifinale e della finale. Ecco quando andranno in onda.

Quando andrà in onda la semifinale del Serale di Amici

La Semifinale di Amici 2024 andrà in onda domenica 12 maggio e verrà registrata qualche giorno prima. Eccezionalmente, il penultimo appuntamento del talent subirà un cambio di programmazione per lasciare spazio alla finale dell'Eurovision Song Contest 2024, in programma proprio per sabato 11 maggio, in diretta dalla Malmo Arena in Svezia e trasmessa in prima serata su Rai3. Per evitare che i due programmi si sovrappongano, Mediaset ha scelto di posticipare di un giorno la messa in onda del programma condotto da Maria De Filippi. Prima di scoprire chi saranno i semifinalisti di questa edizione è prevista, per sabato 4 maggio, un'altra puntata. Al momento, in gara sono rimasti i ballerini Dustin e Marisol, i cantanti Petit, Holden, Mida, Martina e Sarah.

La finale di Amici 2024 in onda il 18 maggio

La finale di Amici 2024 tornerà invece regolarmente in onda di sabato sera. L'appuntamento è per sabato 18 maggio, in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21.30. A differenza delle altre puntate, registrate con qualche giorno di anticipo, l'ultima sarà in diretta. Nel corso della serata verrà eletto il vincitore di questa edizione tra i concorrenti finalisti, che dovrebbero essere cinque come nella scorsa edizione. Uno solo di loro alzerà tra le mani l'ambita coppa, vinta lo scorso anno dal ballerino Mattia Zenzola.