video suggerito

Amici 23, le pagelle della sesta puntata: Mida e il dito puntato a chi punta in alto Stasera, sabato 27 aprile è andata in onda la sesta puntata del Serale di Amici 23: brilla Mida nel guanto di sfida con Petit, male l’autore napoletano in Stressed Out. Qui le pagelle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mida, Amici 23

Stasera, sabato 27 aprile è andata in onda la sesta puntata del Serale di Amici 2024 dove si sfidano gli allievi del talent di Maria De Filippi. Dopo mesi di attesa, sono state distribuite le 15 casacche dorate ai migliori interpreti di questa edizione, che sono divisi in tre squadre. La prima capitanata da Rudy Zerbi e Celentano, la seconda da Emmanuel Lo e Lorella Cuccarini, mentre l'ultima squadra viene diretta dalla coppia Anna Pettinelli – Raimondo Todaro. Arrivati al Serale, cambiano anche i giudici di Amici 2024: a scegliere del destino dei giovani artisti il trio Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Mida vince il guanto di sfida sulle note di 90MIN di Salmo, male Petit in Stressed Out. Eliminata la ballerina Sofia Cagnetti. Qui le pagelle.

Michele Bravi, voto 6,5: Bang Bang

Atmosfera da saloon? Non proprio, ma Michele Bravi riesce a trasformare anche Bang Bang in un suo vestito. Parallelamente, incoraggia alcuni tra gli allievi, soprattutto Martina, ad uscire dai propri schemi, dalla propria linearità. Tra i giudici in gara, quest’anno, appare il più attento a cogliere le potenzialità dei concorrenti in gara.

Cristiano Malgioglio, voto 7: Mambo al veleno

Se il sorriso accogliente sulle note di Mambo Italiano avesse potuto far presagire una serata tranquilla di Cristiano Malgioglio, Anna Pettinelli invece, ne rimane delusa. I due si scagliano uno contro l’altro sulla possibilità di vittoria, nelle sfide della serata, di Martina. E quando gli si sottolinea che la vittoria va molto spesso a Dustin, comincia la commedia dell’arte. Ah no, quasi stavamo dimenticando il momento 50 sfumature di grigio con l’attore Can Yaman.

Rocco Hunt, voto 8: L'inizio dell'estate Italiana

A un passo dalla luna, Un bacio all’improvviso, Caramello, Nisciun’, Ngopp’ a Luna e finalmente Musica Italiana. La formula magica di Rocco Hunt sembra aver funzionato anche questa volta: la sua trasformazione definitiva nel J Balvin italiano sembra stia proseguendo a gonfie vele.

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, voto 5: La bontà non paga

Bisogna riconoscere alla coppia Cuccalò un merito: la perseveranza, anche nelle scelte sbagliate. Perdono Sofia, dopo aver lasciato andare la scorsa settimana Gaia. E con la stessa velocità, Emanuel Lo perde di nuovo la sfida, anche dialettica, con l’insegnante Alessandra Celentano. Troppo irretito sul concetto di freestyle, cade nel tranello del maestro di scuola, togliendo visibilità alla propria ballerina e alla sua esibizione. Perfetti invece come coppia sulle note di Love The Way You Lie, ma questa non è più una notizia.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, voto 6: In punta di fioretto

Un po’ di delusione rispetto all’esibizione per Rudy Zerbi e Alessandro Celentano, che in una moderna visione della Famiglia Addams, perdono lo smalto delle ultime settimane, anche se il guanto di sfida ritorna a casa. Celentano si conferma la Maestra di ballo della scuola, con gli unici due ballerini ancora in gara nella sua squadra. Dall’altro lato, sorride anche Zerbi che si mantiene stretto Petit nell’ennesima serata opaca.

Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, voto 4: Un pasito fatal

Forse poteva essere l’ultimo pasito della squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro: la sesta puntata ha visto Martina quasi soccombere su alcune scelte, a dir poco estreme, in scaletta. E se l’interpretazione di Marìa di Ricky Martin con il “pettitune” poteva anche lasciare il solito sorriso delle ultime settimane, stampato sulle labbra della volante conduttrice radiofonica, c’è quasi rabbia nel vedere un talento come Martina arroccato nella sua linearità. Per questa volta, viene eliminata la ballerina Lucia, ma non c’è nulla da sorridere.

Holden, voto 5,5: Alla ricerca di un posto nel mondo

E’ un paradosso che Holden, alle porte della finale, abbia convinto il pubblico solo in poche serate del Serale fino a ora. Un costante limbo in cui si può essere rapiti dal modo in cui interpreta anche Someone you loved, ma c’è ancora molto da fare per salire quest’ultimo gradino. Paradossale se si pensa che quest’edizione di Amici si concluderà tra poche settimane. Tra gli aspetti positivi di una serata senza alti, porta Gemitaiz e la sua Senza di me sul palco di Amici. Che timeline stiamo vivendo.

Martina, voto 5,5: A Sanremo con Malgioglio

C’è così tanto di Martina in questa puntata, come le interpretazioni in Bruises e Young and Beautiful di Lana Del Rey, che giustifica anche l’invito sanremese di Malgioglio e i continui complimenti sulla sua voce. Poi arriva l’altro lato, un tentativo di uscire dalla comfort zone che sembra tutt’altro che inserito nelle sue corde, come in Italodisco. E quando si pensa possa cadere, Niente come te, il suo inedito, le tende una mano che la salva. C’è una brutta aria attorno alla talentuosissima cantante: anche le migliori voci, se non messe nei giusti contesti, potrebbero scomparire come neve al sole. Solo la scorsa settimana era toccato a Lil Jolie.

Mida, voto 7: Ti puntano il dito se tu punti in alto

Volevamo un po’ di barre e le abbiamo avute. Mida, finalmente, scarica un po’ di tensione, nel guanto di sfida con Petit che ha il diritto di stravincere. Anzi, per furor di popolo, poteva essere l’occasione per un duetto: peccato non averli avuti nella stessa squadra. A Non vivo più senza te di Biagio Antonacci manca la camicia bianca spuntata e una voce più calda e profonda, ma stasera viene acclamato dal pubblico e non c’è musica migliore per le sue orecchie.

Petit, voto 4,5: Il bene nel male

La nota positiva di Petit, stasera è la sua interpretazione teatrale in Eri Piccola Così di Fred Buscaglione. Ma il suo timbro latita da settimane e quando scivola sulla strofa di Stressed Out, a cui aggiunge le sue barre, sembra rischiare una possibile eliminazione. Peccato non aver ascoltato Mammamì, avrebbe potuto essere la sua ancora di salvataggio in una serata in cui compare nitidamente la sua fragilità nei momenti di difficoltà.

Sarah Toscano, voto 6,5: American Dream

A star is born e anche questa settimana, la Sexy Magica Sarah Toscano, si trasforma nell'American Dream quando si esibisce in Friends, prima di cantare Bam Bam di Camilla Cabello. Avvicinandoci all’Eurovision Song Contest 2024 di Malmo, l’ipotesi di una sua esibizione di fronte a un pubblico europeo, non ispira facili sorrisi di scherno. Anzi, tutt’altro: solo genuina curiosità.