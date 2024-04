Serale di Amici 2024, chi sarà eliminato: le anticipazioni della sesta puntata

La quinta puntata ha visto l'eliminazione della ballerina Gaia, ex fidanzata del cantante Mida. Proprio il cantante, tornato in casetta ha rivelato che se si fosse trovato al ballottaggio contro di lei si sarebbe auto-eliminato. Questa dichiarazione ha suscitato dei dubbi nel cantante Petit che ha espresso le sue perplessità:

"Ed io posso dire che non ci credo? Per me non è così, per come sei è proprio impossibile che ti auto-eliminassi. Però non mi puoi dire il contrario, che hai pensato che se andavi al ballottaggio con Gaia uscivi tu. Per come hai sempre parlato, hai interrotto anche la relazione con Gaia per lavorare a questo. Non sto dicendo che non tieni a gaia, per me tu lavorativamente e di musica, non lo avresti fatto, perché vuoi arrivare in semifinale, in finale, vuoi cantare. Non lo avresti fatto.

Mida, però, risposto così:

"In quel momento mi sarei annullato. Io per tutto quello che è successo con Gaia, per una volta sono andato contro a quello che pensavo, a quello che sono io, lo capisco, è ovvio che tu mi vedi come una persona determinata, perché lo sono, sono sempre quello che vuole andare fino in fondo, sarò sempre così, però per una volta questa cosa mi è cambiata. Mi stavo a cagà sotto, te lo giuro lo avrei fatto, poi ho fatto un passo indietro e sono tornato logico."