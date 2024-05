Serale di Amici 2024, chi sarà eliminato: le anticipazioni della settima puntata

Dopo l'eliminazione nella sesta puntata del Serale, Sofia Cagnetti parla a Witty del suo percorso ad Amici. "Sono felice perché ho avuto l'opportunità di vivermela tutto, a pieno. Non voglio uscire triste, sono felice perché sono fiera di tutto quello che ho fatto, dell'esperienza e della opportunità avuta" ha spiegato prima di aggiungere di aver avuto alcune difficoltà nel programma. "Pensavo fosse molto più facile. Visto da casa è un programma, qui è difficile, è tosta sotto qualsiasi punto di vista. Pensavo di essere più pronta ad affrontare delle situazioni, non era cosi", le parole. Ha poi continuato: "Non puoi pretendere di andare dritta dove tu pensi sia giusto, devi lasciare che questo posto ti guidi al meglio e capire come sfruttare tutto al massimo".

La giovane ballerina ha poi concluso: "Mi sento cresciuta sotto tutti i punti di vista, su di me ho sentito un grande cambiamento. Ho imparato qualcosa, sono migliorata e questa è una cosa importante. Ho conosciuto tante persone bellissime, ho fatto il massimo di ciò che potevo fare".