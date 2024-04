Ecco il quarto round di inediti ad Amici 23: l’attesa per Sexy Magica di Sarah e Randagi di Holden

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Sarah Toscano e Holden, Amici 23

A pochi giorni dalla sesta puntata del Serale di Amici 23, dopo settimane d'attesa, sono stati pubblicati tutti i brani del quarto round di inediti. Le canzoni sono state presentate durante le ultime puntate del Serale: tra le più attese ci sono sicuramente Sexy Magica di Sarah Toscano, ma anche Randagi di Holden. L'ultimo brano è anche l'unico a non esser stato già presentato durante le sfide del Serale, con i fan di Holden che su X hanno sottolineato quanto questa decisione non abbia aiutato nella gara il giovane cantante romano. Il più riprodotto, insieme a Sexy Magica di Sarah Toscano, è Mammamì di Petit: la canzone segue il filone musicale di Che fai e vede alla produzione anche Dario Faini, aka Dardust. Gli ultimi due sono Mida con Que Pasa e Martina con Niente come te. Ma andiamo a scoprire gli autori e i produttori del quarto round di inediti ad Amici 23.

I produttori del quarto round di inediti ad Amici 23

Per il pubblico di Amici 23, le ultime settimane di Sarah Toscano sono state la prova più evidente della sua crescita all'interno della trasmissione, diventando una delle stelline del pop italiano, anche grazie a Sexy Magica. Il brano, prodotto da Room9 e scritto da Raffaele Esposito e Giampiero Gentile, aderisce perfettamente all'immaginario proposto al Serale di Amici dalla cantante. Un episodio glam-pop che potrebbe fare molto bene in streaming, anche meglio di Touché, per adesso il suo inedito più ascoltato con quasi 2 milioni di stream. Ma la curiosità aumenta per Randagi, il quarto inedito di Holden, l'unico a non esser stato presentato in gara. Il brano vede come autore uno dei nomi più importanti del mercato musicale italiano, Alessandro La Cava, accompagnato dallo stesso Holden e Daniele Fossatelli. Alla produzione invece, ritorna Kyv. Una ballad per Holden, che nel testo canta: "Io che ho sempre avuto il vuoto dentro, chissà come tu lo riesci a riempire, non so come raccogliere i pezzi, ho imparato solo a demolire".

Con l'arrivo dell'estate, chi se non Mida, avrebbe potuto restituire un singolo latino, che riesce a fondarsi anche con la natura pop-rap del cantante? Il risultato di questo lavoro è Que Pasa, scritta insieme a Tommaso Santoni ed Elisa Mariotti, mentre alla produzione troviamo Gianmarco Grande. I due hanno collaborato già prima dell'ingresso del cantante all'interno del talent Amici, nel singolo Oro: la canzone ha collezionato oltre un milione di stream. Un grande team ha affiancato anche Petit e la sua Mammamì, da Alex Vella a Matteo Perelli, passando per Francesco Di Nunzio: il brano viene impreziosito dalla presenza, sia in fase autoriale, sia nella produzione, di Dardust.

Tra le migliori interpreti di questa edizione c'è Martina, la cantante che sta scalando la classifica settimana dopo settimana al Serale di Amici 23. Nella penultima puntata del programma, la cantante si è esibita anche con Niente come te, il suo secondo inedito dopo Da quando non ho smesso di amarti. Il brano è stato scritto dal giovane autore ragusano Lorenzo Vizzini, che ha lavorato anche a Due Altalene, la canzone con cui Mr Rain ha partecipato al Festival di Sanremo 2024. Uno dei fiori all'occhiello del brano, esaltato anche dalle capacità canore di Martina, è il ritornello in cui canta: "Volevo solo dirti che mi manchi, quanto veleno blu scende da questi occhi grandi, lo sai lo sai mi brucia stare male come tutte le notti, il mio cuore è una cattedrale coi vetri rotti".

Gli inediti più ascoltati di Amici 23

Ma quali sono gli inediti più ascoltati in questa edizione di Amici 23? In testa alla classifica non può che rimanere Rossofuoco di Mida, la vera hit di questa edizione che ha superato i 34 milioni di stream su Spotify. Il brano è stato certificato disco di platino, consegnato all'autore durante una puntata del Serale. La seconda e la terza posizione nel podio dei brani più ascoltati appartengono a Holden con Dimmi che non è un addio e Nuvola. I due singoli hanno raccolto rispettivamente 12 e 11 milioni di streaming su Spotify.