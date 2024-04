video suggerito

Chi è Marisol Castellanos, la concorrente al serale di Amici 23 Marisol Castellanos è la ballerina di Amici 23 di origini cubane, in squadra con la maestra Celentano. A 18 anni è tra le più giovani concorrenti del talent show, dove però continua a mietere successi. Nella scuola è nato anche l’amore, con il cantautore Petit. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marisol Castellanos è una delle ballerine di Amici 23, è tra le più giovani concorrente del talent show, infatti ha solo 18 anni ed è di origini cubane, ma vive a Biella con la sua famiglia. È arrivata al serale nella squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, ad ogni sua esibizione ha avuto svariati complimenti dai giudici che hanno sottolineato la sua bravura, oltre che il suo talento. È molto amata dal pubblico anche perché tra le mura della casetta in cui ormai vivono i partecipanti del talent, è scoppiata la storia con il cantante Petit.

Chi è Marisol, la storia della ballerina e la passione per la danza

Sin da bambina ha iniziato a studiare danza, appassionandosi anche alla pole dance, non solo alla classica che, comunque, rappresenta il suo punto di partenza sempre in costante miglioramento. Ballare è sempre stata una necessità, un modo per esprimere le sue emozioni, per ritrovare serenità. Tanti sono i corsi seguiti in questi anni, che le hanno permesso di perfezionare la sua tecnica sempre di più, facendo emergere anche il suo talento. Eppure, come ha raccontato lei stessa ad Amici, c'è stato un periodo in cui non ha messo piede in sala per tre mesi, ha affrontato momenti particolarmente bui che l'aveva allontanata anche dall'unica cosa che la faceva stare bene:

Mi sono sentita sempre qualcosa fuori posto, era come se uscissi dalla scena che stavo vivendo in quel momento e mi vedessi come se non c'entrassi nulla con il contesto. Spesso capitava nei luoghi affollati, a scuola, nella quotidianità familiare. L'unico luogo nel quale mi sentivo bene era la danza. Per mesi ebbero controllo su qualsiasi cosa mi appartenesse, la mia alimentazioni, le emozioni, l'autostima, impedendomi di uscire di casa. Non misi piedi in sala per circa tre mesi.

Marisol Castellanos nel serale di Amici

La storia d’amore con Petit nata nella scuola

Oltre la danza, la scuola di Amici ha regalato a Marisol anche altre emozioni. La ballerina, infatti, si è avvicinata a Petit, il cantante romano con cui è nata una vera e propria storia d'amore. Quella che inizialmente era nata come una simpatia, è diventata qualcosa di più grande. Al loro primo bacio, sbocciato in un pomeriggio trascorso in casetta, i fan sono andati in visibilio, sostenendo da subito questa nuova coppia. Tra i due, ad esporsi maggiormente, sembra essere stato proprio il giovane cantautore che dopo un'esibizione ha dichiarato di essersi innamorato di lei.

Il percorso di Marisol ad Amici fino al serale

Marisol è stata una delle prime a mettere piede nella scuola di Amici, a sceglierla come sua allieva è stata la maestra Alessandra Celentano che ha visto in lei le doti necessarie affinché, non solo potesse migliorare giorno dopo giorno, ma potesse affrontare tutte le sfide che il percorso le avrebbe posto davanti. Sebbene sia stata da sempre considerata una tra le concorrenti più forti, non sono mancati anche attimi di sconforto, durante i quali è stata supportata dalla sua coach, che le ha fatto capire quanto la ricerca della perfezione, molte volte nasconde la paura di non essere sicuri delle proprie capacità e allo stesso tempo la voglia di imparare quanto più è possibile. Superata la fase di preparazione, però Marisol è arrivata al serale, dove continua a mietere successi.