Amici23, il video del bacio tra Marisol e Petit: è nata una nuova coppia nella scuola Una nuova coppia pare sia nata nella casetta di Amici23, si tratta di Marisol e Petit. La ballerina e il cantante, infatti, sono sempre più vicini e tra loro è scattato anche un bacio.

A cura di Ilaria Costabile

Canto, ballo, ma anche molto altro nella scuola di Amici. Da quando gli allievi vivono ormai 24 ore su 24 insieme, è facile che tra loro nascano delle amicizie, dei legami speciali. Ed è quanto è stato mostrato nella puntata di domenica 22 ottobre del pomeridiano del talent show di Canale 5, dove Maria De Filippi ha lanciato un filmato in cui hanno si è visto come tra Petit e Marisol, pare proprio sia nato qualcosa.

Il flirt tra Marisol e Petit

Tra la ballerina allieva della maestra Celentano e il giovane cantante romano pare proprio che sia una simpatia difficile da nascondere. I due si ritrovano spesso a stare l'uno accanto all'altra e giocano su questa attrazione sibillina. Stesi sul setto Petit le chiede: "Io voglio sapere com'è il tuo bacio. Tutti vogliono i miei baci e tu no?", Marisol ride e ammette che il fatto di divertirsi così tanto in sua compagnia è un punto "molto molto a favore". Tra una battuta e l'altra, una coccola e un momento di relax insieme, alla fine scatta il bacio che tutti aspettavano, sebbene la ballerina lo avesse redarguito dicendo: "Non ci pensare proprio". E invece, il bacio ha suggellato la nascita di un nuovo dolcissimo flirt.

Le coppie nate ad Amici 2023

Eppure, in queste edizione, iniziata da appena un mese, non è la prima coppia che è nata tra le mura della Casetta di Amici. Infatti, i primi a mostrare una reciproca e magnetica attrazione sono stati Mew e Matthew che, sin da quando si incontrati non sono riusciti a staccarsi: "Non mi era mai successo" ammette lei in un momento di complicità tra loro. Altra simpatia, invece, è quella nata tra Holy Francisco e Sarah, che subito si sono avvicinati, ma a quanto pare il cantante siciliano sembra aver messo un freno a questo rapporto, dicendo alla 17enne: "Non siamo fidanzati", pur mantenendo vivo il legame che si è venuto a creare in queste settimane.