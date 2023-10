Ad Amici 23 scatta il bacio tra Holy Francisco e Sarah, sono la seconda coppia di questa edizione Ad Amici 23 tra Holy Francisco e Sarah è nata un’intesa speciale. I due cantanti stanno trascorrendo molto tempo insieme e si sono lasciati andare al primo romantico bacio, coprendosi con un cuscino per non farsi vedere. Si tratta della seconda coppia nella scuola dopo Mew e Matthew.

A cura di Elisabetta Murina

Nella scuola di Amici 23 è nata un'altra coppia. Dopo il bacio tra Mew e Matthew, anche tra Sarah e Holy Francisco si è creata un'intesa speciale. Come si è visto nel daytime andato in onda oggi, 11 ottobre, tra i due cantanti è scattato il primo bacio.

Il bacio tra Holy Francisco e Sarah ad Amici 23

Holy Francisco e Sarah trascorrono molto tempo insieme in Casetta, tra abbracci, carezze, scherzi e baci sulla guancia e la loro intesa è ormai evidente agli occhi degli altri allievi. "Secondo te sono un bel ragazzo?", le ha chiesto il cantante. "Sì", ha risposto la 17enne senza esitazione. Parlando poi con i compagni, Holy Francisco non ha ormai dubbi su quello che prova per la coinquilina: "Sarah è mia" e si mostra geloso se la vede vicino a qualcun altro. In un momento di scherzi sul letto, tra solletico e risate, i due si sono trovati vicinissimi. "Vuoi che ti do un bacio?", ha chiesto Holy Francisco a Sarah. Lei ha sorriso e subito dopo si sono baciati, coprendosi il volto con un cuscino per non farsi vedere dalle telecamere.

I due cantanti sono la seconda coppia ad Amici 23

Anche se la nuova edizione di Amici è iniziata da appena un mese, Sarah e Holy Francisco sono la seconda coppia nata nel talent di Maria De Filippi. Nel daytime del 10 ottobre, infatti, altri due cantanti si sono scambiati un lungo e romantico bacio. Si tratta di Mew (Valentina Turchetto) e Matthew (Matteo Rota), che hanno creato una forte e speciale intesa fin dal primo giorno. Un risvolto nel loro rapporto che per molti sarebbe già stato scritto, se non fosse che lei avrebbe un fidanzato ad aspettarla fuori. Il ragazzo in questione, Davide Tonelli, lo scorso 26 settembre ha pubblicato una romantica dedica d'amore proprio per la cantante.