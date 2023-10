Amici 23, scatta il bacio tra Mew e Matthew: “Mi metti in soggezione, non mi è mai successo” È stata una puntata del Daytime, quella di Amici del 10 ottobre, per nulla priva di emozioni. Tra una lezione e l’altra, infatti, tra i due allievi Mew e Matthew è scattato un lungo e tenero bacio: “Mi piaci davvero tanto, non mi era mai successo”.

A cura di Sara Leombruno

La nuova edizione di Amici 23 è cominciata solo da poche settimane, eppure nella nuova classe di ballerini e cantanti del noto talent show condotto da Maria De Filippi già sembra essere nata una nuova coppia. Si tratta della cantante Mew, all’anagrafe Valentina Turchetto, e Matthew, nome d'arte di Matteo Rota e allievo di Rudy Zerbi. Nel corso della puntata del Daytime andata in onda il 10 ottobre, tra i due è scattato un tenero bacio tra una lezione e l'altra.

Il bacio tra Matthew e Mew ad Amici 23

Mentre si trovavano in sala relax, tra i due cantanti la conversazione si è fatta sempre più intima. La giovane ha confessato al ragazzo di provare un interesse verso di lui. "La domanda è: tu cosa vuoi?", ha chiesto a quel punto la ragazza. "Secondo te?", ha risposto il cantante. "Non ti conosco, bro", ha risposto allora Mew in tono deciso. A quel punto tra i due è scattato un tenero e lungo bacio.

La reazione di Mew al bacio

"Mi metti in soggezione non mi è mai successo", ha confessato l'allieva, sottolineando la volontà di mantenere il rapporto quanto più riservato possibile visti gli impegni all'interno della scuola. "Vedersi ogni giorno è impegnativo. Poi, da cosa nasce cosa, quindi deve essere tutto naturale", ha detto Matteo. Qualche giorno fa, sui social erano circolate voci sul fatto che la cantante fosse impegnata sentimentalmente al di fuori del programma. In effetti, sul suo profilo TikTok tra i video virali ne compare uno in cui racconta di una storia d’amore tossica che avrebbe poi ispirato i suoi brani. Nulla esclude, però, che la presunta frequentazione possa essere finita prima di entrare ad Amici.

Nel daytime del 10 ottobre anche i compiti per la prossima puntata

Nel frattempo, nella stessa puntata del Daytime sono stati assegnati altri compiti agli allievi per la prossima puntata. Uno di questi riguarda Ezio, allievo di Anna Pettinelli, ed è stato inviato da Rudy Zerbi: "Sai cantare ma secondo me non basta. E' come se cantassi nella tua cameretta, hai il dovere di cantare anche per chi ti ascolta, tu canti solo per te stesso", ha detto Zerbi. Per il professore, tuttavia, non si tratta di uno sgambetto o un tranello ma di una "nuova opportunità di mostrare ciò che sa fare". Il pezzo assegnato è Magnifico di Fedez e Francesca Michielin.