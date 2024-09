“Deborah Lettieri è la nuova prof di danza di Amici”, la ballerina al posto di Raimondo Todaro

video suggerito

Secondo Davide Maggio, sarebbe Deborah Lettieri la sostituta di Raimondo Todaro ad Amici. La ballerina del Crazy Horse, celebre locale parigino, ha già vestito in passato i panni di giudice nel talent di Fox Life "Dance Dance Dance".

Sarebbe Deborah Lettieri la nuova insegnate di danza di Amici 2024/2025. A riportarlo è Davide Maggio, secondo cui la ballerina del Crazy Horse, celebre locale parigino, sarebbe stata scelta per vestire i panni di insegnante nel reality condotto da Maria De Filippi al posto di Raimondo Todaro. Nel noto locale della capitale francese, è conosciuta come Gloria di Parma ed è l’unica professionista italiana. Vanta già esperienza nella giuria della seconda edizione del talent di Fox Life Dance Dance Dance. Come riportato da Maggio, il collega Luca Tommasini, al suo arrivo tra i giudici del programma, disse: “Finalmente è arrivata una più stronza di me".

Perché Raimondo Todaro ha lasciato Amici

Raimondo Todaro ha confermato di non far più parte dei professori di Amici durante un'intervista con Silvia Toffanin, a Verissimo. L'insegnate, tuttavia, ha speso poche parole sui motivi che lo hanno spinto a questa decisione: “Me lo hanno chiesto tutti quest'estate, ma purtroppo non ci sarò. Devo dire che ho trascorso tre anni meravigliosi, impagabili, sono cresciuto tanto sia dal punto di vista professionale e umano. Per chi ama fare l'insegnante come me credo che Amici sia il top. Ne approfitto per salutare tutti, da Maria a tutti i tecnici”, ha dichiarato. Nessun accenno alle ragioni dell'addio, né smentite su presunti screzi con Alessandra Celentano, cosa di cui si era parlato. Todaro si è limitato a parlare dei suoi impegni familiari, in particolare quelli legati alla figlia Jasmine: “Da qualche giorno ha iniziato le medie, è stato uno choc, tra poco arriverà il momento del fidanzatino, io ancora sono in forma”.