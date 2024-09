video suggerito

Raimondo Todaro sul suo futuro ad Amici: “Non ci sarò l’anno prossimo, è stato il top” Raimondo Todaro, ospite di Verissimo, conferma che non sarà tra i professori di Amici nella prossima stagione: “Per chi ama fare l’insegnante come me credo che Amici sia il top”. Nessuna spiegazione sulle ragioni del suo forfait dopo tre stagioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Intervista di famiglia per Raimondo Todaro con Francesca Tocca e la loro piccola Jasmine a “Verissimo“. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, il ballerino e coreografo si è dovuto inevitabilmente pronunciare sulla vicenda legata alle voci di un mancato rinnovo dell'accordo con Amici per una nuova stagione da insegnante nella scuola fondata da Maria De Filippi.

Le parole di Todaro sul futuro ad Amici

Todaro ha confermato che non sarà tra i professori di Amici nella prossima stagione. Lo ha fatto con una spiegazione molto striminzita: “Me lo hanno chiesto tutti quest'estate, ma purtroppo non ci sarò. Devo dire che ho trascorso tre anni meravigliosi, impagabili, sono cresciuto tanto sia dal punto di vista professionale e umano. Per chi ama fare l'insegnante come me credo che Amici sia il top. Ne approfitto per salutare tutti, da Maria a tutti i tecnici”, ha dichiarato. Nessun accenno alle ragioni dell'addio, né smentite rispetto al fatto che la motivazione potesse risalire ai rapporti complessi con Alessandra Celentano, cosa di cui si era parlato. Todaro si è limitato a parlare di quelli che sono, in questo momento, gli impegni familiari, in particolare quelli legati alla figlia Jasmine: “Da qualche giorno ha iniziato le medie, è stato uno choc, tra poco arriverà il momento del fidanzatino, io ancora sono in forma”.

Francesco Tocca e gli attacchi di panico

In studio con lui c'era anche Francesca Tocca, che ha ripercorso alcuni momenti complessi della sua vita, soprattutto in età giovanile, nello specifico quelli vissuti quando aveva solo 21 anni. Tocca ha parlato di un periodo nel quale conduceva una vita molto stressante, che avrebbe portato alla condizione confessata a Toffanin: "Avevo tante gare, le cose andavano bene. Ho resistito, ma sono iniziati gli attacchi di panico. All’inizio ti devastano, è una cosa che ti segna, poi con il tempo si impara a gestire. Chiamavo Raimondo in piena notte. Gli attacchi di panico mi sono passati quando è arrivata Jasmine nella mia vita. Mi sono completamente scomparsi”.