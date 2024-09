“Raimondo Todaro lascia Amici per le litigate con Alessandra Celentano”, i nomi dei possibili sostituti

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Non mancano poi tante settimane dall'inizio della nuova stagione di Amici, il talent show di Canale 5 che, da oltre vent'anni, appassiona il pubblico e promette di regalare al mondo dello spettacolo nuovi talenti. Quest'anno, però, la trasmissione potrebbe fare a meno di un volto che era già entrato nelle simpatie dei fan, ovvero quello di Raimondo Todaro. Il ballerino non ha commentato l'ipotesi di un suo addio, ma non mancherebbero i motivi che lo avrebbero spinto a prendere questa decisione.

I motivi del presunto addio

Stando a quanto riportato dal settimanale DiPiù, il motivo scatenante che avrebbe fatto allontanare Todaro dalla trasmissione sarebbero le continue discussioni, continue ed estenuanti, con Alessandra Celentano. La maestra di danza, è noto, non ha mai nascosto il suo carattere che in più occasioni ha generato battibecchi con gli altri colleghi, per le modalità con cui preserva le sue convinzioni e, soprattutto, prova ad affermarle. I due sono proprio agli antipodi e, dopo tre anni, sembrerebbe che ormai il loro rapporto si sia ormai deteriorato al punto che il maestro non ha intenzione di continuare la sua esperienza nello show di Canale 5. Sembrerebbe che Maria De Filippi stia cercando di convincerlo a restare: "Vuole che resti al suo posto" si legge sul settimanale. Ma, al momento, non è dato sapere altro, tutto tace e Todaro lascerebbe non solo la poltrona, ma anche il lavoro fianco a fianco con la moglie Francesca Tocca.

Chi potrebbe sostituire Raimondo Todaro

Nel frattempo, si parla anche di possibili sostituti e i nomi fioccano, attingendo anche dal mondo di provenienza del coach di Amici, ovvero Ballando con le stelle. Si parla, infatti, di Stefano Oradei, grande amico di Todaro, nonché attuale marito di Manila Nazzaro; altro nome è quello di Samantha Togni, amatissimo volto della trasmissione di Milly Carlucci, tornata dall'America dopo la separazione dal marito. Eppure, tra i papabili, spunta anche qualcuno di ben noto alla trasmissione come riportato dal settimanale DiPiù, in cui si legge: "l’affascinante Adriano Bettinelli. Maria lo conosce bene: è stato nel 2009 uno degli allievi di Amici. Poi, negli anni, Adriano ha lavorato in grandi produzioni internazionali e ha curato le coreografie nei brani di cantanti come Andrea Bocelli, Claudio Baglioni, Elisa".