Amici 24, cambia la programmazione: la novità della nuova edizione del talent di Maria De Filippi

A cura di Daniela Seclì

La nuova edizione di Amici è alle porte. Presto conosceremo i cantanti e i ballerini che si sfideranno per arrivare all'ambito serale del talent condotto da Maria De Filippi. A quanto pare, non mancheranno le novità. Secondo i primi dettagli trapelati, potrebbe cambiare la durata dell'appuntamento domenicale. Inoltre, sembra sempre più probabile l'addio di Raimondo Todaro al programma di Canale5.

Cambia la durata di Amici, la puntata domenicale ridotta di mezz'ora

È Giuseppe Candela a svelare una novità che riguarda la ventiquattresima edizione di Amici in partenza a settembre. Secondo quanto sostiene il giornalista, l'appuntamento domenicale subirà una variazione nella programmazione. La puntata andrà in onda dalle ore 14 alle ore 16 e quindi finirà mezz'ora prima:

Novità per la domenica pomeriggio di Canale5. Cambia la durata del talent di Maria De Filippi: andrà in onda dalle 14 alle 16. Finirà mezz'ora prima.

Al momento non è stata ancora ufficializzata la data di partenza di Amici 24, che potrebbe avere inizio domenica 15 settembre o al più tardi domenica 22 settembre.

L'addio di Raimondo Todaro si fa sempre più concreto

Il diretto interessato non si è ancora esposto al riguardo, ma Dagospia ha anticipato che Raimondo Todaro non farà parte del cast di Amici 24. Il settimanale DiPiù ha anche avanzato delle ipotesi sui motivi che avrebbero spinto il ballerino e lasciare la cattedra di Amici. Secondo quanto sostiene il magazine, Todaro sarebbe stanco delle continue liti con Alessandra Celentano. Ma può bastare questa motivazione per rinunciare al talent? Non resta che attendere i prossimi giorni, quando sarà ufficializzato il cast. Tra i nomi di coloro che potrebbero prendere il posto di Raimondo Todaro, spuntano l'ex ballerino di Ballando con le stelle Stefano Oradei e Adriano Bettinelli, coreografo ed ex allievo di Amici. Al momento, tuttavia, nulla di ufficiale.