Quando inizia Amici 24: data e orario della prima puntata del talent di Maria De Filippi Riparte domenica 29 settembre 2024, dalle 14 su Canale5, la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Il talent show è pronto a riaprire le porte a nuovi allievi, seguiti dai professori di canto e di ballo. Raimondo Todaro non ci sarà, al suo posto Deborah Lettieri.

A cura di Gaia Martino

Lo studio di Amici di Maria De Filippi sta per riaprire le porte. Il talent show si appresta a formare la nuova classe di allievi per la stagione 2024/2025 che vedrà un nuovo vincitore dopo Sarah Toscano. Tante le novità della nuova edizione: la più importante riguarda il tavolo dei professori che ha salutato Raimondo Todaro e lasciato spazio a Deborah Lettieri. Il programma andrà in onda, come da tradizione, ogni domenica, dalle 14, su Canale5: si parte il 29 settembre 2024.

La prima puntata di Amici 24 si registra il 26 settembre

Amici 24 sta per tornare in onda dopo la pausa estiva per dare la possibilità a nuovi talenti di farsi conoscere ed emergere. Il talent show di Maria De Filippi riparte da domenica 29 settembre 2024, dalle ore 14 su Canale 5, come annunciato dal profilo social del programma: "Chi saranno i nuovi allievi?", si legge. La puntata, come da tradizione, non andrà in onda in diretta: TvBlog fa sapere che la registrazione del primo appuntamento in studio è in programma per giovedì 26 settembre 2024. Da quel giorno, quindi, inizieranno a circolare sui social i primi spoiler sui nuovi allievi e sul cast ufficiale.

Il cast di Amici 24: professori e allievi

Confermata la presenza di Emanuel Lo – dalla compagna Giorgia durante la presentazione di X Factor – , dovrebbero tornare dietro al tavolo degli insegnanti di Amici 24 anche i veterani Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Nessun rumors circola su Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, mentre a Verissimo, lo scorso weekend, Raimondo Todaro ha annunciato il suo addio al talent. "Devo dire che ho trascorso tre anni meravigliosi, impagabili, sono cresciuto tanto sia dal punto di vista professionale e umano. Per chi ama fare l'insegnante come me credo che Amici sia il top. Ne approfitto per salutare tutti, da Maria a tutti i tecnici" ha dichiarato il ballerino a Silvia Toffanin. Al suo posto, stando a quanto rivelato da Davide Maggio, ci sarà Deborah Lettieri.