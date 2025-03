Serale di Amici 2025, chi sarà eliminato: le anticipazioni della prima puntata

Per la terza volta consecutiva ad occupare la poltrona dei giudici sarà Cristiano Malgioglio, ormai personaggio affezionatissimo al serale di Amici che, stavolta, avrà come compagni d’avventura due nomi d’eccezione. Si tratta di Amadeus che, dopo l’addio alla Rai e il passaggio sul Nove, appare per la prima volta sulle reti Mediaset, dove il conduttore porterà la sua esperienza da direttore artistico di Sanremo, oltre ai suoi trascorsi in radio. Per il ballo, invece, a sedersi sulla poltrona e vestire per la prima volta i panni di giudice al serale ci sarà Elena D’Amario. La ballerina, per anni nel corpo di ballo della scuola, avrà il compito di giudicare le esibizioni degli allievi in gara.