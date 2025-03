video suggerito

Anticipazioni Serale Amici 24, prima puntata del 22 marzo: due allievi eliminati, gli ospiti e le sfide Le anticipazioni della prima puntata del Serale di Amici 2024, che andrà in onda sabato 22 marzo, diffuse da Amici News e SuperGuida Tv. Due eliminazioni, gli ospiti e le manches.

A cura di Elisabetta Murina

Oggi, giovedì 20 marzo, è stata registrata la prima puntata del Serale di Amici 2024/2025, che andrà in onda sabato 22 marzo. L'appuntamento è in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi. In giuria, stando alle ultime indiscrezioni, un trio inedito composto da Cristiano Malgioglio, Elena D'Amario e Amadeus. Secondo le anticipazioni diffuse da Superguida Tv e Amici News, ci saranno due eliminazioni, le prime sfide e ospiti. Ecco cosa succederà.

Le anticipazioni della prima puntata del Serale di Amici 24: chi è stato eliminato

La prima sfida della puntata sarà quella tra la squadra Zerbi-Celentano e Cuccarini-Emanuel Lo. A esibirsi Jacopo Sol contro Francesco, Alessia contro Luke, Antonia contro Senza Cri. A vincere la prima manches gli Zerbi- Celentano, terminata con una eliminazione diretta. Al ballottaggio finale finiscono Asia, Francesco e Luke. La prima eliminata del Serale di Amici 24 è la ballerina Asia.

Continua la gara con i vincitori Zerbi-Cele, che scelgono di sfidare la squadra Pettinelli- Lettieri. A perdere sono questi ultimi e, al ballottaggio, vanno Raffaella, Trigno e Francesca. La ballerina non si salva e rimane a rischio eliminazione. Gli Zerbi-Cele sfidano poi i Pettinelli-Lettieri e perdono 2 a 0. Daniele, Alessia e Vybes al ballottaggio. Si salva per prima Alessia, mentre il cantante va a rischio eliminazione finale contro Francesca. Un grande ritorno in studio: Francesca Tocca nel corpo di ballo dei professionisti. Spazio anche al guanto di sfida tra prof a tema icona femminile, vinto da Lorella Cuccarini.

Gli ospiti della prima puntata del Serale

Ospiti in studio, stando alle anticipazioni, l'attrice Sabrina Ferilli che presenterà un film e Gazzelle. Per quanto riguarda la parte comica, ci sarà Alessandro Siani, presto conduttore di LOL, che intratterrà il pubblico con sheck e momenti di divertimento.