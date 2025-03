video suggerito

"Amadeus, Cristiano Malgioglio e Elena D'Amario giudici di Amici", ecco la scelte di Maria De Filippi Si sarebbe definita la squadra di giudici del serale di Amici. Stando a quanto emerge in queste ore, Maria De Filippi avrebbe scelto Amadeus, Malgioglio e D'Amario. A confermare il tutto le foto di una cena a Roma dove era presente anche la conduttrice.

A cura di Andrea Parrella

Sarebbero Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario i tre giudici del nuovo serale di Amici. A riportarlo è Adnkronos, secondo cui Maria De Filippi avrebbe sciolto le riserve sui volti destinati a prendere parte alla fase finale del talent in onda dal 22 marzo in prima serata su Canale 5.

L'indiscrezioni sui tre giudici di Amici

Come si legge da un articolo comparso sul sito dell'agenzia: "Ad Amadeus e Malgioglio, i cui nomi circolano da settimane, si aggiunge dunque Elena D'Amario, la ballerina e coreografa che ha fatto parte a lungo della prestigiosa Parsons Dance Company, dopo essere stata notata da David Parsons proprio durante la partecipazione alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi".

La cena a Roma che confermerebbe i giudici di Amici

L'annuncio ufficiale dei nomi dei nuovi giudici dovrebbe arrivare nella giornata di venerdì, mentre le registrazioni della prima puntata del programma si starebbero svolgendo già in queste ore. A rafforzare l'ipotesi anche alcune foto comparse sui social nelle scorse ore, con Amadeus e Cristiano Malgioglio immortalati a cena proprio con Maria De Filippi e la squadra di autrici di Fascino.

Se per Cristiano Malgioglio si tratterebbe di un ritorno ad Amici per la terza edizione consecutiva, per Amadeus sarebbe invece un esordio, sia ad Amici che nel ruolo di giudice per un talent. L'ex direttore artistico e conduttore di Sanremo è infatti reduce dal suo passaggio al Nove in questa stagione televisiva, dopo aver detto addio alla Rai a seguito di anni di successi in video. Sebbene sia atteso con un ritorno in onda proprio sul Nove con un nuovo format in primavera, si starebbe preparano a prendere parte alla fase serale di Amici, come si vocifera da settimane.

Elena D'Amario, da concorrente a giudice di Amici

Quanto a Elena D'Amario, per lei si tratterebbe di un'ulteriore evoluzione all'interno del programma che le ha sostanzialmente dato i natali artistici. Dopo aver preso parte ad Amici come concorrente ed aver fatto parte per diverse stagioni del corpo di ballo del programma, ora passerebbe al giudizio degli allievi e sarebbe per lei l'occasione di mostrarsi anche in un'altra veste.