Amadeus potrebbe essere uno dei giudici fissi di Maria De Filippi nel serale di Amici, trattativa in corso È il Corsera a rivelare che ci sarebbero trattative in corso tra Amadeus e Maria De Filippi per la poltrona di giudice fisso nel serale di Amici in partenza sabato 22 marzo. "il conduttore di cinque Sanremo consecutivi potrebbe uscire dal cono d'ombra del Nove dove finora non è riuscito a raggiungere gli ascolti sperati", scrivono tra le motivazioni alla base della scelta.

È il Corsera a rivelare che ci sarebbero trattative in corso tra Amadeus e Maria De Filippi per la poltrona di giudice fisso nel serale di Amici 2025 in partenza sabato 22 marzo. "Il conduttore di cinque Sanremo consecutivi potrebbe uscire dal cono d’ombra del Nove dove finora non è riuscito a raggiungere gli ascolti sperati", scrivono tra le motivazioni alla base della scelta, "Maria De Filippi coinvolgerebbe nel suo talent uno dei volti che fino a un anno fa era di punta nella tv generalista".

Il dialogo tra le parti sarebbe "intenso da giorni" e risulterebbe "un’intesa che farebbe comodo a entrambi". Lo scorso ottobre Amadeus era andato a presentare il suo libro nel pomeridiano di Amici e le sue competenze in campo discografico, qualcosa che aveva già fatto gola alla Rai quando c'era stato da scegliere un nuovo direttore artistico per il Festival di Sanremo, erano emerse come un elemento valorizzante anche per ipotetiche future puntate. Poi, la puntata di C’è posta per te con la moglie Giovanna Civitillo, che è risultata la più vista della stagione e ha decretato il successo del volto di Amedeo Umberto Rita Sebastiani sulle reti Mediaset.

Fiorello e Amadeus al telefono con Maria De Filippi a Sanremo

Più volte i due si sono incontrati in tv, anche a distanza, complice la mediazione di Fiorello nelle gag previste sul palco dell'Ariston. Ci è salita con Carlo Conti ma è stata chiamata in diretta da Amadeus e il fidato amico Rosario, partecipando a uno degli sketch che aveva previsto il travestimento del noto one man show e la complicità a supporto del conduttore del Festival. Che i tempi siano maturi per un passaggio superiore, ovvero per una presenza fissa nel serale di Amici, non è facile contemplarlo, visti gli ottimi rapporti e la capacità di valorizzazione dei cantanti uscenti dal talent di Maria De Filippi nelle ultime cinque edizioni prima della nuova era Conti.