Amadeus e Giovanna Civitillo a C'è posta per te per la nonna di Noemi: "Perdere una figlia non è giusto" La prima storia di C'è posta per te di sabato 8 febbraio è dedicata a Noemi e la nonna con Amadeus e Giovanna Civitillo: "Non si augura a nessuno di perdere una figlia e una mamma, voi l'avete vissuta e l'amore vi ha dato un sostegno incredibile. Vi ha tenuto vicino in maniera incredibile".

Amadeus e Giovanna Civitillo sono gli ospiti d'onore della puntata di C'è posta per te di sabato 8 febbraio. Sono loro ad aprire il blocco con la storia di Noemi che chiama C'è posta per te per sua nonna, che ha perso la madre molto presto. Ha vissuto con sua nonna, che ha fatto per lei da mamma vera e propria. Lei non è mai riuscita a ricambiare tutto l'affetto che hanno avuto lei e suo nonno per lei. I due protagonisti si emozionano, ma anche Maria De Filippi non riesce a trattenere le lacrime.

La storia di Noemi e di sua nonna

Noemi parla per prima, come di consueto: "Sono qui perché ho deciso di aprire il mio cuore per te, a casa non ci riesco perché ho un carattere chiuso ed emotivo. Tu sei troppo importante per me, e se sono qui è perché finalmente riuscirò a dimostrartelo". Amadeus e Giovanna Civitillo guardano tutto dietro le quinte e non riescono a trattenere le lacrime, come d'altronde Maria De Filippi che legge la lettera di Noemi con la voce rotta.

L'emozione di Amadeus e Giovanna Civitillo

La sorpresa per la nonna

La sorpresa per la nonna è ovviamente Amadeus con Giovanna Civitillo. L'arrivo del conduttore e di sua moglie rischiara il cuore della nonna "Sono emozionata", dice Giovanna Civitillo, "finalmente ho di nuovo la nonna accanto". Amadeus: "Ti chiami come mia mamma. È una storia bellissima, tua nipote è una ragazza speciale, ha un grande cuore e c'è una cosa bellissima: non è la storia di qualcun altro, ma è un insegnamento, è la storia di tutti noi. Ognuno di noi si sono ritrovati in questa cosa che in qualche maniera ci porta ad aver amato i propri nonni. Si sa l'importanza che hanno i nonni. I nonni ti lasciano qualcosa che rimane per sempre".

Non si augura a nessuno di perdere una figlia e una mamma, voi l'avete vissuta e l'amore vi ha dato un sostegno incredibile. Vi ha tenuto vicino in maniera incredibile.

Tra i regali per la nonna, un paio di babbucce che però significano ben altro: "Tre giorni in un bellissimo hotel con una bellissima SPA dove la nonna può fare tutti i trattamenti che vuole per essere ancora più bella di com'è", dice Amadeus. Alla fine, Giovanna Civitillo dà alla nonna anche un assegno, ma la cifra viene tenuta segreta.