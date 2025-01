video suggerito

A C'è posta per te nonna Anna innamorata di De Martino, il conduttore: "Quanto è cambiato il mio target?" Stefano De Martino è stato il primo ospite della puntata di C'è posta per te in onda sabato 18 gennaio. Il conduttore di Affari Tuoi non ha perso occasione per scherzare con Anna e Concetta, protagoniste della prima storia.

Protagonisti della prima storia di C'è posta per te in onda sabato 18 gennaio sono Gianluca e Andrea, due fratelli che chiamano Stefano De Martino per organizzare un incontro con la nonna e la madre. L'emozione di Anna e Concetta è grande quando il conduttore entra in studio, De Martino non perde occasione per scherzare con le due ospiti della trasmissione.

Stefano De Martino: "Maria, hai visto come è cambiato il mio target?"

La lettera scritta da Gianluca e Andrea per la nonna e la mamma si conclude con l'annuncio dell'arrivo di Stefano De Martino, beniamino di Anna e Concetta, in studio. "Come sei bello, sapessi come ti guardo" dice la nonna. È solo uno dei tanti complimenti che il conduttore riceve dalla signora, emozionata di averla al suo fianco. De Martino ne approfitta per scherzare con Maria De Filippi: "Tu hai capito come è cambiato il mio target?".

Stefano De Martino primo ospite a C'è posta per te

La seconda puntata di C'è posta per te si è aperta subito con l'arrivo in studio di Stefano De Martino, ospite annunciato nei giorni scorsi. "Sono contenta che sei qua" ammette De Filippi a De Martino, dandogli un sonoro bacio sulla guancia. La prima storia della puntata ha come protagonisti Gianluca e Andrea, che chiamano C'è posta per te per la nonna e la mamma. Vogliono ringraziarle per l'amore e il supporto che hanno ricevuto da loro negli anni. Nonostante il padre sia morto quando erano ancora piccoli, è merito di Concetta e Anna se sono cresciuti in una famiglia piena di amore. Importante anche la figura del nonno, che è stato per loro un punto di riferimento ma che è venuto a mancare diversi anni fa. L'uomo è stato ammalato per otto anni, durante i quali si è sottoposto a diversi cicli di chemio. Da quando non c'è più la nonna è con loro e la sua vita ruota attorno ai nipoti. I ragazzi le chiedono di ritagliarsi dei momenti per sé, mentre con la madre si complimentano per aver coronato il sogno di insegnare.