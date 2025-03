video suggerito

Gigi D’Alessio a C’è Posta per te, il regalo per Pina che si commuove: “Da sola sei stata una famiglia intera” Gigi D’Alessio è ospite dell’ultima puntata di C’è Posta per te, in onda sabato 1 marzo. A chiamare il cantante in studio sono i fratelli Giuseppe, Maria, Pietro e Emanuele per fare una sorpresa alla mamma Pina. La donna si è commossa dopo aver ricevuto il regalo del cantante, che le ha detto: “Da sola sei stata una famiglia intera”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

997 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gigi D'Alessio è stato ospite dell'ultima puntata di C'è Posta per te, in onda sabato 1 marzo su Canale 5. A chiamare il cantante in studio sono stati Giuseppe, Maria, Pietro e Emanuele, quattro fratelli, per fare una sorpresa alla mamma Pina. La donna ha cresciuto i figli da sola dopo la perdita del marito, loro padre, quando aveva solo 36 anni.

Le parole di Giuseppe alla madre Pina

Già con le lacrime agli occhi, Giuseppe si è rivolto alla mamma Pina con la voce rotta per l'emozione, ringraziandola di aver cresciuto lui e i fratelli dopo la morte del padre:

Ogni volta che provo a dirti quello che provo per te mi blocco, non credo che esistano parole per dirti quanto sei speciale. Con la tua forza d'animo ci hai fatto sia da mamma che da papà. Se oggi io e i miei fratelli siamo quelli che siamo è solo grazie a te, ai tuoi sacrifici e al tuo immenso amore.

A raggiungere Giuseppe, il maggiore, anche gli altri fratelli. "Non avremo potuto lasciare Giuseppe da solo, proprio questa sera è arrivato il momento di dirti grazie", spiegano. E poi aggiungono: "Grazie per quello che hai fatto per noi e continui a fare ogni giorno della tua vita". Poi Maria De Filippi ha letto una lunga lettera scritta dai ragazzi alla donna. "Sei sempre attenta a ogni esigenza, capace di capire se c'è qualcosa che ci preoccupa solo guardandoci negli occhi. Vorremmo che riuscissi a concederti anche qualcosa per te, sarebbe bello bello i tuoi occhi brillare come una volta", un estratto.

La sorpresa di Gigi D'Alessio a Pina

Dopo la lunga lettera da parte dei figli, in studio è entrato Gigi D'Alessio per fare una sorpresa alla signora Pina, portando un peluche a forma di cuore. "Questo non è un programma televisivo, è una capanna a forma di cuore e la chiave per aprire questi cuori ce l'ha Maria. Gira tutto intorno al tuo grandissimo cuore, che hai messo nel crescere 4 figli meravigliosi. Non sei stata la mamma, sei stata una famiglia intera", ha detto il cantante rivolgendosi alla donna. D'Alessio ha spiegato di essere rimasto colpito dalla sua storia e dalla capacità di aver messo tutto da parte per crescere i figli:

Sentendo la tua storia mi sono sentito piccolo, la mamma è tutto. Hai messo la tua vita da parte, è un grandissimo gesto nei confronti dei tuoi figli. Hai 4 gioielli meravigliosi, cresciuti bene, ognuno di loro con una vita serena, con un progetto chiaro e con tanto amore da dare a loro volta ai loro figli.

Il cantante ha poi cantato alla signora il brano Tu che ne sai, quello che ha fatto da colonna sonora alla storia d'amore con il marito Nicola. Le ha poi regalato lo spartito originale della canzone, con una dedica speciale e i pass per il suo prossimo concerto a Palermo: "È una storia di vita vera, è importante quello che hai fatto e che loro ti abbiano portato qui. È una canzone che ha dato tanto anche a me, è una cosa che ci accomuna". La donna si è commossa e l'ha ringraziato.