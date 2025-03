C’è posta per te 2025, anticipazioni e ospiti Gigi D’Alessio e Romelu Lukaku stasera su Canale5

Maria De Filippi, nel corso del programma C'è posta per te, sfoggia sempre dei look molto apprezzati, che coniugano eleganza e sobrietà. Per la settima puntata, in onda sabato 1 marzo, ha scelto l'elegante semplicità di un vestito fino al ginocchio e a mezza manica. Ha completato il look con un paio di décolleté con tacco a spillo.