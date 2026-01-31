Antonino tradisce la moglie 4 volte in 1 anno e a C’è Posta chiede ancora perdono, De Filippi: “Stai un po’ zitto”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su C'è posta per te 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di sabato 31 gennaio di C'è Posta per te è iniziata con la storia di Antonino, che ha contattato il programma nella speranza che la moglie Micaela lo perdoni per la quarta volta. In un anno e mezzo, lui l'ha tradita per quattro volte con un'altra e, dopo averlo perdonato per tre volte, la donna ha deciso di interrompere il matrimonio. "So che faccio schifo e so di aver sbagliato. Vengo a C'è posta per te perché spero che mettendoci la faccia lei possa capire", ha spiegato lui.

Antonino chiede perdono alla moglie dopo averla tradita 4 volte

Antonino ha conosciuto la donna che sarebbe diventata la sua amante nel Capodanno 2024: dopo alcuni messaggi sui social, hanno iniziato a vedersi ed è nata una relazione parallela al matrimonio con Micaela. La donna l'ha scoperto tramite un messaggio sul cellulare e ha deciso di andare via di casa per mesi. Dopo un periodo di lontananza, è tornata sui suoi passi e gli ha dato una seconda possibilità. Poco dopo ha scoperto di essere incinta per la seconda volta e Antonino le ha promesso di allontanare l'amante una volta per tutte. In realtà, però, la storia si è ripetuta perché non ha mai interrotto il rapporto parallelo. La moglie l'ha perdonato una seconda e una terza volta, dopo aver anche parlato con l'altra donna, fino alla decisione definitiva di allontanarlo la scorsa estate.

"Ti chiedo scusa, so di averti tradita e non mi perdono il male che ti ho fatto. Se sono qui è non per giustificarmi ma per farti capire che sono cambiato e che ti amo. L'ho capito quando mi hai escluso dalla tua vita. Mi manca la nostra quotidianità. Non ti chiedo di dimenticare, ma di darmi una possibilità di dimostrarti quanto sia pentito", dice Antonino a C'è Posta per Te spiegando alla moglie la sua decisione di rivolgersi al programma. Micaela ha ripensato il dolore vissuto nell'ultimo anno e mezzo, precisando che il marito non ha mai smesso di tradirla (nonostante dicesse il contrario), anche quando era incinta del loro secondo figlio: "Neanche 15 giorni dopo il parto, l'altra donna mi manda una foto di loro due che si baciano. Durante la mia gravidanza erano andati a Lipari insieme. Se lo cacciavo di casa, lui veniva fuori dalla porta a piangere".

La decisione finale di Micaela e il rimprovero di De Filippi: "Stai zitto"

Da ottobre, per la quarta volta, Micaela ha riaccolto in casa Antonino solo come padre dei suoi figli e non come marito. "Anche se lei non mi chiede dimostrazioni, lascio il mio telefono a portata di mano. Da 4 mesi non faccio niente, non esco, cerco di farmi perdonare", dice lui nel tentativo di convincere la moglie. Micaela non riesce a credergli e non riesce nemmeno a capire il motivo per il quale l'abbia tradita la prima volta. De Filippi prova ad aiutarla: "Penso che non sia una mancanza da parte tua, non c'è una colpa o una giustificazione. È più facile tradire che fare quello che hai fatto tu, perdonare. Lui è indifendibile, non pensavo di vederlo e portarlo qui".

Antonino ha provato a spiegare il motivo della sua infedeltà: "Sono stato scemo, ho fatto schifo. Sono ingiustificabile, farei qualsiasi cosa per recuperare mia moglie. Potrei avere anche Belen qui vicino e non la guarderei nemmeno". "Non ci credo. Senza di lui sono più tranquilla, ho meno pensieri. Diciamo che mi manca, anche se ultimamente non era molto presente", ha spiegato la donna. "Lo vuoi ancora nella tua vita?", le ha chiesto Maria De Filippi. Scoppiando a piangere, Micaela ammette di essere combattuta, ma alla fine cede. "Ci vuole tanto coraggio ad aprire la busta, però se tu riesci a pensare che riaverlo nella tua vita ti consente di vivere più serena e felicemente, fallo. Nessuno sa cosa è meglio per se stessi se non tu", conclude la conduttrice. Mentre Antonino continuava a chiedere perdono, specificando di essere cambiato, De Filippi interviene e con il sorriso gli dice: "Stai un po' zitto".