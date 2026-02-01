Del Piero a C’è Posta per te, Matteo in lacrime: “Avevo 9 anni quando papà morì, l’unica volta allo stadio fu per te”

Nella puntata del 31 gennaio di C’è Posta per te, Sara ha voluto fare una sorpresa al fratello Matteo facendogli incontrare Alessandro Del Piero. I due ragazzi, rispettivamente 19 e 20 anni, hanno perso entrambi i genitori e da allora è lui che si prende cura di lei come fosse un genitore.

Alessandro Del Piero è stato ospite di C'è Posta per Te nella puntata del 31 gennaio. A chiamare il calciatore è stata Sara per fare una sorpresa al fratello maggiore Matteo, da sempre suo grande fan. I due ragazzi hanno perso entrambi i genitori per la stessa malattia, il padre quando avevano rispettivamente 9 e 10 anni e la madre più di recente. Da allora, il ragazzo è come un padre per la sorella, si prende cura di lei e la protegge ogni giorno.

La lettera di Sara al fratello Matteo: "Grazie per quello che fai"

"Sei la persona più importante della mia vita, sono qui per ringraziarti per quello che fai per me. Da quando non c'è papà, sei diventato la mia figura paterna e da quando anche mamma se ne è andata ti prendi cura di me", ha detto Sara al fratello, che ha accettato l'invito di C'è Posta per te. In studio il racconto della loro storia di vita con una lunga lettera scritta dalla ragazza e letta da Maria De Filippi:

Mamma si è fatta in quattro per non farci pesare nulla, nemmeno le sue lacrime. Abbiamo imparato a vivere così, con il suo amore come punto fermo. Quando pensavamo che il peggio fosse passato con papà, siamo ripiombati in un incubo spaventoso: la diagnosi, la stessa di babbo. Davanti a quella storia che si ripeteva io mi sono arresa subito, tu no, sei andato avanti e hai continuato a sperare fino all'ultimo.

La sorpresa di Del Piero per Matteo

Da quando entrambi i genitori sono venuti a mancare, Sara e Matteo vivono insieme nella casa di famiglia. Non si vedono spesso per via dei turni di lavoro, ma cercano il più possibile di passare del tempo uno con l'altra. Per sorprendere il fratello, la 19enne ha deciso di chiamare in studio a C'è Posta per Te Alessandro Del Piero. "Non è vero", è stata la reazione emozionata di Matteo, che si è coperto il volto con le mani per lo stupore. Il calciatore lo ha abbracciato e, tra le lacrime, ha detto: "Anche a me è mancato il papà, so quanto è difficile e come Sara sono uno che fatica a esprimere i propri sentimenti. La vostra storia, vissuta in privato, è bello che venga sottolineata". "Mi è venuto un infarto", ha commentato il ragazzo.

Con la complicità di Sara, Del Piero ha autografato alcuni poster in camera di Matteo e ha regalato ai fratelli dei biglietti per un viaggio. Il ragazzo ha spiegato quanto la sua figura e il tifo per la Juventus gli abbiano permesso di rafforzare il legame con il padre: "Mi ha sempre fatto vedere la Juve, quello che ci univa a guardarla eri tu. Lui era nato nel 1966 e ti ha visto crescere nella tua carriera. La prima e unica volta allo stadio è stata per questo, mi ha regalato la maglia della Juve. L'ho visto piangere raramente, una volta quando hai detto addio alla squadra".