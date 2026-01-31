C’è posta, Maria non vede il figlio Francesco da 5 anni ma lui l’accusa: “Hai detto a mia moglie ‘Perché non muori?'”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su C'è posta per te 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di C'è posta per te di sabato 31 gennaio, la storia di Maria, Olga, Francesco e Antonella. A chiamare la trasmissione è stata Olga, figlia di Maria e sorella di Francesco. Da cinque anni suo fratello non rivolge la parola alla madre. La situazione è precipitata nel 2021. Francesco è sposato con Antonella. Nel 2021, la nonna materna – a cui Francesco teneva tantissimo – è caduta e si è rotta il femore. I medici hanno consigliato di ricoverarla in una clinica di riabilitazione per ricevere cure specifiche. Francesco ha chiamato la madre Maria e l'ha insultata perché convinto che dovesse provvedere lei alla nonna e che in clinica l'avrebbero fatta morire. Nella lite, l'anziana donna dice una frase terribile: "Se dovessi fare morire qualcuno, non farei morire tua nonna ma tua moglie". Francesco ha bloccato la madre sui social. La nonna dopo due mesi è tornata a casa e a maggio è morta. Olga lo ha comunicato al fratello, che però non si è recato al funerale. Ci è andata solo Antonella con le figlie. Antonella poi avrebbe scritto sui social: "Questa famiglia non ha vergogna" e dopo l'ennesima lite con la suocera, non si sono più parlate. Questa è la versione di Olga e Maria. Ben diversa da quella di Francesco e Antonella.

C'è posta per te, Maria e Olga chiedono a Francesco e Antonella di fare pace

Francesco e Antonella hanno accettato l'invito. La sorella Olga ha preso la parola: "Francesco ho provato a farti ragionare sulla tua discussione con mamma, mamma sente la tua mancanza. Sei sempre stato il cocco di mamma. Mi fa male che le nostre figlie frequentano la stessa scuola ma non sanno di essere cugine. Sei mio fratello, ti voglio bene, abbiamo sbagliato tutti. Ricordati che il sangue è sangue, i genitori non campano per sempre. Torniamo a essere una famiglia". Poi, si è rivolta ad Antonella chiedendole di ripartire a piccoli passi. Poi, è intervenuta Maria e si è rivolta a suo figlio:

Francesco, amore mio, sono cinque anni che non ti vedo. Cosa ti ho fatto di così male? Da quando la nonna è stata male, tu mi hai insultato, io ti ho risposto e mi hai bloccato. Quando è morta mia madre, volevo venissi tu in chiesa e invece è venuta Antonella con le bambine. Pensavo venissi a casa per chiedermi scusa e non lo hai fatto. Al battesimo della bambina non mi hai invitato. Antonella, tra me e te ci sono state tante cose. Sei la moglie di mio figlio, io sono la mamma, volevo un po' di rispetto.

Le accuse di Antonella e Francesco: la loro versione sulle liti

La versione data da Antonella e Francesco è stata ben diversa. Antonella, infatti, ha accusato Olga e Maria: "Se andate sui loro social trovate di tutto, mi hanno deriso su questioni personali". Anche Francesco ha fatto delle precisazioni importanti a partire dalla sua richiesta di fare uscire la nonna dalla struttura:

Io ho sentito mia nonna quando è stata ricoverata e, piangendo, mi ha detto che nella struttura stava male e voleva tornare a casa perché la trattavano male. Quando l'ho detto a mia madre, mi ha risposto che la nonna non ci stava con la testa e io le ho detto che se fosse morta me la sarei presa con lei. Quando è tornata era disidratata, non mangiava e non beveva.

Ha assicurato che ancora oggi piange per sua nonna e va a trovarla di nascosto al cimitero. Poi, ha chiarito di non essere andato al funerale perché rischiava di perdere il lavoro. All'epoca era precario e la madre lo sapeva. Quindi ha raccontato un fatto gravissimo:

Ora è qui a chiedere scusa. Venerdì scorso quando ha incontrato mia moglie con mia figlia le ha detto: "Perché non muori?". Mi ha lanciato oggetti dal balcone. Mette canzoni a sfottò quando mia moglie passa per andare al lavoro.

A questo punto, Antonella ha raccontato dei retroscena davvero inquietanti:

Venerdì sono andata a lavorare. Lei è uscita dal tabacchino, mi ha incontrata e mi ha riempito di parole. Ho cambiato strada. La mattina si mette sul balcone, lo sai come mi chiama? Pezzo di mer**. Io sono arrivata al punto che quando vado al lavoro ti faccio il video perché ho paura. Non sono venute a chiedere scusa, solo a infangare. La mattina esco e lei mi aspetta sul balcone per riempirmi di parole.

Maria, la suocera, ha dichiarato che quando l'ha incontrata era al telefono, non stava insultando lei. Ovviamente nessuno le ha creduto. Il figlio Francesco, intanto, ha ribadito di non odiare la madre, ma di essere intenzionato a rispettare la moglie.

Francesco e Antonella hanno aperto la busta, De Filippi a Maria: "Chiudi la bocca"

Maria De Filippi ha invitato Maria a chiedere scusa alla nuora Antonella e a provare a essere gentile. Marito e moglie, poi, hanno chiesto di andare dietro le quinte per ragionare insieme. Intanto, De Filippi ha consigliato a Maria: "Tu quella bocca chiudila ogni tanto, sei impulsiva". Quando sono rientrati in studio, Francesco ha detto che con Antonella hanno provato a ipotizzare le conseguenze di un'eventuale pace con la madre: "So che ci saranno delle discussioni. Anche se apriamo non andremo a casa loro già da domani, io non dimentico il male che mia madre ha fatto". Ha ribadito che serve il rispetto. Antonella ha chiarito che si sarebbe limitata a darle la mano: "Tanto tra una settimana sbaglierà di nuovo". La busta si è aperta e Antonella ha dato la mano freddamente a madre e figlia.