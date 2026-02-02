Micaela e Antonino dopo C’è Posta stanno ancora insieme, lei sbotta sui social: “Non l’ho perdonato per i soldi”

A distanza di qualche giorno dalla messa in onda di C’è Posta per Te, arriva la conferma: Micaela e Antonino stanno ancora insieme. A testimoniarlo sono i social, dove la coppia ha deciso di rompere il silenzio con parole che lasciano poco spazio a dubbi: “Prima di giudicare gli altri, guardate la vostra vita”.

Quella di Antonino e Micaela era stata una delle storie più discusse della puntata di C'è Posta per Te di sabato 31 gennaio. Lui l'aveva tradita con la stessa donna per un anno e mezzo, ma lei lo aveva perdonato già tre volte, per poi concedergli un'ultima possibilità dopo averlo incontrato nello studio del people-show. A distanza di qualche giorno dalla messa in onda, arriva la conferma ufficiale: i due stanno ancora insieme. A testimoniarlo sono i social, dove la coppia ha deciso di rompere il silenzio con parole che lasciano poco spazio a dubbi.

Il perdono dopo i quattro tradimenti

Antonino si era rivolto a Maria De Filippi per chiedere perdono a Micaela dopo averla tradita per ben quattro volte in un anno e mezzo, sempre con la stessa donna. Un tradimento seriale che non si era fermato nemmeno davanti alla seconda gravidanza della moglie: "Neanche 15 giorni dopo il parto, l'altra donna mi ha mandato la foto di loro due che si baciano", aveva raccontato Micaela in studio, ripercorrendo il dolore di un legame spezzato più volte. Nonostante l'evidente difficoltà e il monito della stessa conduttrice — che con il suo solito piglio aveva zittito Antonino mentre cercava giustificazioni — Micaela aveva scelto di dare ascolto al cuore. "Ci vuole coraggio a riaprire la busta", aveva commentato la conduttrice, e quel coraggio sembra aver dato i suoi frutti nella vita quotidiana della coppia.

Lo sfogo di Micaela sui social: “Non l'ho perdonato per i soldi”

Mentre su Twitter (X) il pubblico si interrogava sulla tenuta del loro rapporto post-programma, gli spoiler sono arrivati direttamente dai profili privati dei protagonisti. Attraverso il suo profilo TikTok, Micaela ha voluto rispondere simbolicamente a chi non credeva in questo ritorno di fiamma postando uno spezzone della puntata con una didascalia emblematica: “Contro ogni aspettativa… ancora noi!”. Un messaggio chiaro, che rivendica la scelta di aver messo da parte il rancore per preservare l'unità della famiglia. Non è stato da meno Antonino, che ha pubblicato uno scatto di un bacio con la moglie accompagnato da un secco “Ti amo”.

Nonostante le polemiche di chi ritiene inaccettabile un perdono dopo simili mancanze di rispetto, la ragazza ha voluto chiarire di non averlo perdonato per motivi economici: "Ho sempre lavorato, sia prima che durante le mie gravidanze e continuo a lavorare oggi", ha scritto. Confermando che, a prescindere dal giudizio altri, la loro vita di coppia sta tornando pian piano quella di un tempo.