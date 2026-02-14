A C’è Posta per te Antonio chiede perdono a Noemi, scriveva a un’altra “vorrei morderti i piedi”

Antonio protagonista a C’è Posta per Te del 14 febbraio. Sua moglie lo ha lasciato dopo avere scoperto i suoi messaggi a un’altra donna. Lui si vuole far perdonare e giura di non averla mai tradita.

La prima storia di C'è Posta per Te del 14 febbraio conferma il cambio di schema per la trasmissione di Maria De Filippi, che da alcune settimane non inizia più con la prima delle due storie con ospite, ma dalla vicenda di Antonio, che cerca il perdono di sua moglie Nadia. Due mesi fa, ha conosciuto una donna con cui ha iniziato a scambiare una lunga serie di messaggi, tra i quali alcuni più che equivoci, letti da Maria De Filippi. Uno in particolare, "vorrei morderti i piedi", considerato il più grave. Dopo poco crede di aver perso il telefono, ma mentre sta facendo la denuncia in questura, lo trova invece sua moglie, che legge i messaggi e decide di mandarlo via di casa.

"Sono qui per chiederti perdono, per scusarmi di avere mandato messaggi ad un'altra donna, averle fatto dei regali, dei complimenti che a te non ho mai fatto in 17 anni. Però credimi, con questa donna non c'è mai stato nulla, non ci sarebbe stato nulla. Se mi perdonerai, fuori da qui troverai un marito diverso", le parole di Antonio per Nadia, quando entra in studio. De Filippi prova a capire meglio da lei come siano andate le cose: "Non me lo meritavo – racconta – Con lei mille attenzioni, ha fatto un regalo a lei uguale a quello fatto a me quattro anni prima. Ha tolto tanto, non per forza a me, ma alle mie figlie. Nessuno se lo aspettava, fino a quel momento non aveva mai fatto una cosa del genere".

Poi Nadia confessa a De Filippi: "Io sto male, ma sto riprendendo in mano la mia vita e sto ritrovando una serenità con le mie figlie. Ultimamente lui urlava sempre in casa, magari per sua tensione, ma ci sono stati momenti difficili, era sempre arrabbiato, non vivevamo più in tranquillità. Gli dava fastidio tutto".

Emerge il dettaglio delle difficoltà economiche di Antonio, che da qualche mese è senza lavoro e questo avrebbe portato anche alla sua condizione complessa dal punto di vista emotivo: "La situazione lavorativa mia la conosci", dice lui, con De Filippi che specifica: "Mi ha detto che si sentiva un uomo inutile per non avere un lavoro". Lui aggiunge: "Io sto di merda, a casa non entra nulla a fine mese, economicamente mi sento male. Sono due mesi che non ho un euro in tasca, non per causa tua, ma ho diritto a sentirmi una merda?".

Nadia capisce la situazione, ma non nega di vivere un momento di serenità: "Ora io sento di stare bene con le ragazze. La piccola capisce meno, la grande prova una grande rabbia nei suoi confronti. Lei mi guarda e dice che io non me lo meritavo. Io parlo solo bene di te, non ho mai detto alle mie figlie di non vederti o sentirti, ho sempre detto di te che sei un padre buono". Prima di chiudere la busta, condanna il marito ai suoi errori: "Mi ha sempre data per scontata, non mi ha mai apprezzata".