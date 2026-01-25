A C’è Posta per te Alessandro rifiuta l’incontro con sua madre: “Non provo niente per lei, ora ho un’altra mamma”

Angela vorrebbe ricucire i rapporti con suo figlio che non vede da tre anni. Lei è andata via da casa, scappando da un matrimonio infelice, mentre suo marito stava male. Il figlio non ha intenzione di perdonarla.

La quarta storia della puntata di C'è Posta per te di sabato 24 gennaio è quella di una madre, Angela, che vorrebbe recuperare il rapporto con suo figlio, Alessandro, che non vede da tre anni. Sposata da 25 anni con il padre del ragazzo, un rapporto difficile, da cui una sera è fuggita per tornare in Puglia, pur sapendo che avrebbe lasciato suo marito, all'epoca malato, e suo figlio, da soli. Il ragazzo, ora diventato padre, non l'ha mai perdonata per quello che ha fatto.

La storia di Angela e del suo matrimonio difficile

Un matrimonio difficile, in cui i litigi non mancavano, in cui le urla erano più forti delle parole, una famiglia in cui Alessandro, sin da bambino, è sempre stato più legato a suo padre che a sua madre, quando nel 2019, poi, gli viene diagnosticato un tumore, il ragazzo stringe ancora di più un rapporto forte con suo padre. L'uomo muore nel 2021, quando Angela era già lontana da casa e ora, che ha saputo della nascita di suo nipote, vorrebbe riprendere i rapporto con suo figlio ed è questo che gli dice nello studio di C'è Posta per te:

Amore mio, so che ho sbagliato, ti ho lasciato in un momento per te difficile, sono scappata di casa in un momento non bello, ho voglia di chiederti scusa, ho voglia di riallacciare un rapporto con te. Io amavo tuo padre, lo sai, il rapporto non era bello, tu magari mette per te è stata dura affrontare la malattia di tuo padre, vorrei solo poterti sentire, riallacciare un rapporto, sapere che state bene, ho saputo da altre persone che sei diventato padre, vorrei fare la nonna, ma soprattutto vorrei tornare ad essere tua madre.

Maria De Filippi si avvicina ad Alessandro per chiedergli cosa si ricordasse degli anni in cui è cresciuto con i suoi genitori e come avesse vissuto la fuga di sua madre:

Non parlavamo molto perché non ci si confidava, le ho detto che per me era morta quando è andata via di casa, io avevo la responsabilità di badare a mio padre, di crescere lavorativamente parlando, senza avere un supporto da parte dei miei genitori.

Il ragazzo continua sottolineando come se anche avesse avuto bisogno di un supporto in quel periodo, non abbia fatto un passo verso di lei: "Non l'ho fatto perché una persona che abbandona un uomo, per come la penso io se si sta insieme una persona per svariati anni, hanno dei doveri morali. In quel momento era lui la persona debole della famiglia".

Alessandro decide di chiudere la busta

Angela cerca di parlare a suo figlio, facendogli notare che in realtà momenti trascorsi insieme ce ne sono stati, ma lui ribadisce: "Zero. Ci abbiamo provato. Era lì perché doveva stare lì, non partecipava attivamente". Da sempre è stato convinto che la madre sia scappata perché si era innamorata di un altro uomo, con cui in realtà non c'è mai stato nulla oltre l'amicizia: "Quello che ho sentito io, c'era lei a telefono nell'altra stanza, parlava con un altro uomo e chiedeva se faceva in tempo ad avere un altro figlio e avere una famiglia". La donna cerca di coinvolgere la compagna del figlio:

Samantha non so quello che sai, non so niente di te, ti ringrazio per stare accanto a mio figlio, ma prova a fargli capire, tu sei mamma adesso. Non voglio tornare a Milano, voglio solo poterti sentire, conoscere tuo figlio, fare la nonna.

De Filippi, quindi, prova a far comprendere ad Alessandro il punto di vista di sua madre che gli sta chiedendo di ricucire un rapporto: "Ti basta questo? Voglio capire se tua madre può essere nella vostra vita una madre e una nonna". Alessandro, in maniera anche piuttosto fredda, racconta di aver sostituito sua madre e di essersi creato una nuova famiglia:

Sono contento per lei, ho un fratello che ho sempre voluto, ho una nuova mamma che è la mamma del mio fratellino, i genitori di Samantha sono spettacolari, sono sempre disponibili. La sua occasione l'ha giocata da quando sono nata, una persona può sbagliare, ma da certi sbagli non si può tornare indietro. Non riesco a perdonarlo fatto in quel determinato momento. Io ho fatto davvero fatica in quel periodo.

La domanda di rito, quindi, sembra quasi una formalità e quando gli si chiede se vuole aprire la busta, Alessandro è sicuro: "Ora e mai, no". Angela, purtroppo, torna a casa senza riabbracciare suo figlio.