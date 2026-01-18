Le lacrime di Stefano De Martino a C’è posta per te per Chiara e Francesco: “Sento di conoscere un po’ vostro padre”

L'ultima storia della puntata del 17 gennaio di C'è Posta per te. è quella di Antonietta, che ha chiamato Stefano De Martino per fare una sorpresa ai suoi due figli: Chiara e Francesco. Quella raccontata dalla donna è una vicenda drammatica, che ha visto la famiglia travolta da una serie dieventi ravvicinati che ne hanno sconvolto gli equilibri, segnandola per sempre. Quando erano solo ragazzini, i figli hanno subito la perdita del padre per un infarto fulminante, ma solo una settimana dopo il lutto, la madre invece ha scoperto di dover fare una mastectomia: "Avevo paura di lasciare i due ragazzi da soli, senza genitori", confessa Antonietta nella storia raccontata da Maria De Filippi. Un doppio trauma che l'ha portata inevitabilmente a chiudersi e avere un atteggiamento remissivo nei confronti della vita. Ma oggi, con i suoi figli che sono cresciuti, si dice molto fiera di loro, che sono riusciti a studiare e impegnarsi nonostante il momento difficile, e per questo vuole dedicargli un momento speciale.

Le parole di Antonietta per i figli

"Voi siete stati la mia cura, la mia medicina più forte", spiega la donna, parlando ai due ragazzi seduti dall'altra parte della busta: "Siccome non sono mai riuscita a ringraziarvi, lo faccio adesso qui". Per resistere al dolore della perdita ed an he a quello della malattia, Antonietta spiega anche di avere iniziato a destinare i suoi pensieri a pagine di diario, dove mette in fila considerazioni che riguardano proprio i figli, il coraggio con cui hanno affrontato la vita, l'amore che riescono a trasmetterle.

L'ingresso in studio di Stefano De Martino

Quindi entra in studio De Martino, che non riesce a trattenere la commozione. Il conduttore fa un lungo discorso, che però si interrompe più volte a causa della voce rotta dal pianto. È stato chiamato qui perché i figli di Antonietta lo guardano ad Affari Tuoi ogni sera: "Sono felice che guardando il programma siate riusciti a prendere un po' di leggerezza. Io sono sicuro di conoscere un po' vostro padre dopo i racconti di stasera. Provo a fare il padre nel migliore dei modi e mi rendo conto cosa si spera di ottenere quando si è papà attraverso quei gesti, guardando voi tre mi sembra che lui abbia fatto un ottimo lavoro". E aggiunge: "Si dice spesso, quando qualcuno se ne va, che ha lasciato un vuoto incolmabile, ma a me pare di percepire che in realtà quello lasciato sia un pieno".

I regali e la battuta su Mediaset

Poi dà loro alcuni regali: un taccuino bianco da riempire di esperienze felici, una macchina fotografica per Francesco e un casco da equitazione per Chiara, appassionata. Quindi il conduttore scherza: "I nostri mezzi non sono così limitati, qui siamo a Mediaset", dicendole che il regalo vero è un corso di equitazione. Alla fine Maria toglie la busta e i tre si riuniscono in un forte abbraccio.